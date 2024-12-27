Блогерка Верба не виходитиме заміж за батька своєї доньки через війну: деталі

Юлія Верба пояснила, що офіційний шлюб не має для неї значення, як і для її коханого.

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Юлія Вербинець, відома українська блогерка з мільйонною аудиторією в соцмережах, відома також, як Юлія Верба, розповіла, що не хоче виходити заміж за батька своєї доньки. Верба стала матір'ю у вересні.

Юлія Верба з донькою Розою та своїм хлопцем Костянтином

"Одружуватися не плануємо. Знаю, що для багатьох це шок", — повідомила Юлія Верба і розповіла подробиці. За її словами, у неї з Костянтином цивільний шлюб і вона не брала його прізвище, але в їхньої доньки прізвище батька.

У своєму Telegram-каналі 21-річна Юлія Верба поділилася подробицями особистого життя. І розповіла, що не планує пов'язувати себе узами шлюбу з бізнесменом Костянтином, від якого народила доньку Розу. Вона філософськи зазначила, що ще може змінити своє бажання років за п'ять, але поки що не бачить сенсу в офіційному шлюбі.

"Просто, на мою думку, офіційний момент не відіграє жодної ролі. Люди або щасливі разом, або ні. Або люблять одне одного, або ні. І на жаль, розписи, шлюби тощо на це не можуть вплинути", — написала Юлія. І зазначила, що їй до того ж, не хочеться змінювати документи.

Юлія Верба з донькою Розою Фото: Instagram verbaaa

За її словами, вона завжди мріяла про весілля, але в умовах повномасштабної війни не може втілити це бажання. Тому поки що вона не бачить сенсу в цьому і не знає, чи захоче в майбутньому виходити заміж.

Пост Юлії Верби Фото: Instagram verbaaa

"Але війна. Мені здається, вона не закінчиться ніколи. Уже 11 років. А у війну я не хочу таке весілля", — написала Верба.

Зазначимо, що Костянтин і Юлія оголосили про заручини в листопаді минулого року. У червні 2024 року зірка мережі зізналася, що вагітна первістком, а вже у вересні народилася Роза.

Нагадаємо, раніше Юлія Верба охрестила доньку і показала фото.

Крім цього, Фокус писав, що блогер Верба, наречений якої сидів у СІЗО, розповіла, чим він займається.