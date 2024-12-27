Блогерша Верба не будет выходить замуж за отца своей дочери из-за войны: детали

Юлия Верба объяснила, что официальный брак не имеет для нее значения, как и для ее возлюбленного.

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Юлия Вербинец, известная украинская блогерша с миллионной аудиторией в соцсетях, известная также, как Юлия Верба, рассказала, что не хочет выходить замуж за отца своей дочери. Верба стала матерью в сентябре.

Юлия Верба с дочерью Розой и своим парнем Константином

"Жениться не планируем. Знаю, что для многих это шок", — сообщила Юлия Вербаи рассказала подробности. По ее словам у нее с Константином гражданский брак и она не брала его фамилию, но у их дочери фамилия отца.

В своем Telegram-канале 21-летняя Юлия Верба поделилась подробностями личной жизни. И рассказала, что не планирует связывать себя узами брака с бизнесменом Константином, от которого родила дочь Розу. Она философски отметила, что еще может изменить свое желание лет через пять, но пока не видит смысла в официальном браке.

"Просто, по моему мнению, официальный момент не играет никакой роли. Люди или счастливы вместе или нет. Либо любять друг друга, или нет. И к сожалению, росписи, браки и т.д. на это не могут повлиять", — написала Юлия. И отметила, что ей к тому же, не хочется менять документы.

Юлия Верба с дочерью Розой Фото: Instagram verbaaa

По ее словам, она всегда мечтала о свадьбе, но в условиях полномасштабной войны не может воплотить это желание. Поэтому пока что она не видит смысл в этом и не знает, захочет ли в будущем выходить замуж.

Пост Юлии Вербы Фото: Instagram verbaaa

"Но война. Мне кажется, она не закончится никогда. Уже 11 лет. А в войну я не хочу такую свадьбу", — написала Верба.

Отметим, что Константин и Юлия объявили о помолвке в ноябре прошлого года. В июне 2024 года звезда сети призналась, что беременна первенцем, а уже в сентябре родилась Роза.

Напомним, ранее Юлия Верба окрестила дочь и показала фото.

Кроме этого, Фокус писал, что блогер Верба, жених которой сидел в СИЗО, рассказала, чем он занимается.