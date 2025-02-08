Нацвідбор на Євробачення: букмекери визначили потенційного переможця

За кілька годин до початку Національного відбору на Євробачення головна претендентка на перемогу має 38% голосів із 9 тис. тих, хто проголосував.

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8 лютого в Україні відбудеться фінал відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2025". Букмекери вже визначили потенційного переможця, повідомляється на сайті конкурсу.

У рейтингу вже є безумовний лідер, але голосування в прямому ефірі Національного відбору може принести й несподівані сюрпризи.

На концерті виступлять 10 фіналістів. Цього року за звання переможця Нацвідбору Євробачення претендують: Влад Шериф, Абіє, Molodi, Future Culture, Маша Кондратенко, Khayat, Fiїnka, Krylata, Ziferblat, ДК Енергетик.

За неофіційними даними букмекерів лідером вважається співачка Маша Кондратенко. За кілька годин до початку Національного відбору на Євробачення вона має 38% голосів із 9 тис. тих, хто проголосував.

До трійки потенційних лідерів також потрапили гурт Ziferblat і співак Khayat. Останній лише на один відсоток випереджає Fiїnka, чиї шанси на перемогу визначають у 10 відсотків.

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Наприкінці списку Future Culture і Влад Шериф. Вони отримали 1% голосів.

Нагадаємо, що переможець Нацвідбору буде визначатися за результатами голосування журі та глядачів. Проголосувати за свого фаворита можна буде в мобільному застосунку "Дія" та за допомогою смс-повідомлень.