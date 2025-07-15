Resident Evil Survival Unit вирішила заманити фанатів у незвичний спосіб: що чекає на гравців

Resident Evil Survival Unit нарешті була представлена публіці, і вона обіцяє стати амбітним мобільним спін-оффом, дія якого розгортається в паралельному всесвіті франшизи. Замість того, щоб слідувати канонам серії, гра дасть змогу гравцям набирати команду мрії з культових персонажів і битися зі знайомими супротивниками в новій обгортці.

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Пул іграбельних персонажів нової гри доволі вражаючий, тут можна зустріти всіх: від головних героїв франшизи, як-от Леон Кеннеді та Джилл Валентайн, до культових улюбленців, як-от Баррі Бертон. Гра ставить перед гравцями завдання вижити в боях із хвилями знайомих монстрів і нежиті, одночасно керуючи базою, яка підозріло нагадує якийсь зловісний і такий знайомий особняк, повідомляє IGN.

Описана розробником Aniplex як перша повномасштабна гра Resident Evil, створена спеціально для мобільних пристроїв, Survival Unit має вийти наприкінці цього року на iOS і Android. Основний ігровий цикл обертається навколо побудови безпечного притулку, відправки персонажів на місії та поступового формування сильнішої команди. Усе це обгорнуто в новий сюжет, який починається з того, що гравець прокидається в ролі колишнього піддослідного Umbrella і поступово збирає свою команду.

Прем'єрний трейлер нової не номерної гри у франшизі Resident Evil

Хоча ранні кадри припускали, що місії з виживання є однокористувацькими, Aniplex натякає на більш амбітні плани, обіцяючи глобальний багатокористувацький компонент, який зрештою дасть змогу фанатам спілкуватися і змагатися в режимі реального часу. Розвиток персонажів значною мірою залежить від купівлі предметів у вічно загадкового Торговця, фрази якого відомі кожному фанату з часу 4 частини. Цей момент також вказує на те, що механіка RPG і, можливо, монетизація відіграватимуть велику роль у довгостроковій перспективі.

Творці Survival Unit явно грають на ностальгії гравців, додавши в гру такого знакового персонажа, як торговець Фото: Aniplex

Хоча Survival Unit не входить в офіційну хронологію Resident Evil, вона все ж глибоко занурюється у світ франшизи. Поряд із такими знайомими обличчями, як Клер Редфілд, гра відроджує менш відомих персонажів, як-от Алісса Ешкрофт із Resident Evil Outbreak і Бекка Вулетт із Resistance. А ось чого не варто очікувати фанатам, то це того, що ця гра дасть якісь підказки про прийдешній Resident Evil Requiem — Survival Unit існує повністю поза каноном, слугуючи скоріше розважальним майданчиком для фанатів, ніж розширенням всесвіту і мостом між частинами.

Раніше Фокус писав про те, що творці гри S.T.A.L.K.E.R. випустили ремастеринг оригінальної трилогії. Гра на PC, Xbox і PlayStation отримала безкоштовне оновлення до версії S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition.

Також Фокус писав про те, що за грою Stalker 2: Heart of Chornobyl хочуть зробити серіал.