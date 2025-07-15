Resident Evil Survival Unit решила заманить фанатов необычным способом: что ждет игроков
Resident Evil Survival Unit наконец-то была представлена публике, и она обещает стать амбициозным мобильным спин-оффом, действие которого разворачивается в параллельной вселенной франшизы. Вместо того, чтобы следовать канонам серии, игра позволит игрокам набирать команду мечты из культовых персонажей и сразиться со знакомыми противниками в новой обертке.
Пул играбельных персонажей новой игры довольно впечатлителен, тут можно встретить всех, от главных героев франшизы, таких как Леон Кеннеди и Джилл Валентайн, до культовых любимцев, таких как Барри Бертон. Игра ставит перед игроками задачу выжить в сражениях с волнами знакомых монстров и нежити, одновременно управляя базой, которая подозрительно напоминает некий зловещий и такой знакомый особняк, сообщает IGN.Важно
Описанная разработчиком Aniplex как первая полномасштабная игра Resident Evil, созданная специально для мобильных устройств, Survival Unit должна выйти в конце этого года на iOS и Android. Основной игровой цикл вращается вокруг построения безопасного убежища, отправки персонажей на миссии и постепенного формирования более сильной команды. Все это обернуто в новый сюжет, который начинается с того, что игрок просыпается в роли бывшего подопытного Umbrella и постепенно собирает свою команду.
Хотя ранние кадры предполагали, что миссии по выживанию являются однопользовательскими, Aniplex намекает на более амбициозные планы, обещая глобальный многопользовательский компонент, который в конечном итоге позволит фанатам общаться и соревноваться в режиме реального времени. Развитие персонажей в значительной степени зависит от покупки предметов у вечно загадочного Торговца, фразы которого известны каждому фанату со времени 4 части. Этот момент также указывает на то, что механика RPG и, возможно, монетизация будут играть большую роль в долгосрочной перспективе.
Хотя Survival Unit не входит в официальную хронологию Resident Evil, она все же глубоко погружается в мир франшизы. Наряду с такими знакомыми лицами, как Клэр Редфилд, игра возрождает менее известных персонажей, таких как Алисса Эшкрофт из Resident Evil Outbreak и Бекка Вулетт из Resistance. А вот чего не стоит ожидать фанатам, так это того, что эта игра даст какие-либо подсказки о грядущем Resident Evil Requiem — Survival Unit существует полностью вне канона, служа скорее развлекательной площадкой для фанатов, чем расширением вселенной и мостом между частями.
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