S.T.A.L.K.E.R. виповнилося 19 років: найкращі моди, які подарували грі нове життя (фото, відео)

20 березня 2007 року дебютував культовий постапокаліптичний шутер "S.T.A.L.K.E.R.: Тінь Чорнобиля" від української студії GSC Game World. Гра визначила розвиток жанру на роки вперед, а завдяки відкритій архітектурі рушія X-Ray навколо проекту сформувалася потужна спільнота модоробів.

Фокус наводить добірку з чотирьох найбільш значущих і опрацьованих фанатських модифікацій, які розвинули закладені розробниками ідеї та подарували гравцям нові враження.

Lost Alpha: повернення "того самого Сталкера"

Розробку міжнародної модифікації Lost Alpha вела команда Dez0wave Team паралельно з розвитком самої серії ігор, реліз відбувся у квітні 2014 року. Головною метою проекту стало відтворення концепції старих білдів 2002-2004 років, які сильно змінилися перед фінальним запуском "Тіні Чорнобиля". Автори виконали серйозну роботу з відновлення вирізаних мутантів, механік і 28 локацій, багато з яких вражають своїми масштабами і складною мережею підземних лабораторій.

Мод Lost Alpha Фото: скриншот / YouTube

Гравці хвалять мод за вражаючу переробку знайомих місць (наприклад, об'єднання підземель Агропрому з поверхнею або введення локації Мертве місто), чудову графіку з новим освітленням і реалізацію робочого транспорту, необхідного для подолання гігантських відстаней. Lost Alpha, зокрема, критикують за дещо слабку і перевантажену біганиною сюжетну лінію і сумнівні дизайнерські рішення, на кшталт заплутаних підземель Прип'яті. Проте, для багатьох фанатів саме цей мод став ідеальним втіленням атмосфери "того самого Сталкера".

"Просторова аномалія"

Українська модифікація "Просторова аномалія" для S.T.A.L.K.E.R.: Поклик Прип'яті, випущена 2014 року (з фінальним оновленням 2017 року), пропонує абсолютно новий і незалежний від оригінальної трилогії сюжет. У центрі історії — найманець Звір, який опинився разом із групою різношерстих сталкерів у загадковій просторовій бульбашці. Проєкт виділяється камерним підходом: тут немає безглуздої біганини величезними порожніми локаціями. Замість цього розробник (PROFFESIONAL) зосередився на глибокому опрацюванні характерів нових персонажів, наділивши їх унікальними історіями, посадами і повноцінним якісним озвученням.

Мод "Просторова аномалія" Фото: скриншот / YouTube

Головна перевага мода — густа атмосфера виживання в замкнутому просторі та відмінно прописаний сценарій, який органічно вписується в канон всесвіту. Гравці високо оцінили збалансований ігровий процес, цікаву подачу сюжету через щоденник головного героя і флешбеки, а також грамотно перероблені локації, включно з авторськими (Кордон, Застава, Лабораторія Х7). "Просторова аномалія" вважається одним із найкращих сюжетних проєктів, який ідеально підходить для першого знайомства зі світом модифікацій гри.

OGSR Mod: технологічний стрибок

OGSR Mod (Old Good Stalker Revolution) — це глобальний розвиток популярного проєкту OGSE для "Тіні Чорнобиля", випущений у серпні 2019 року. Найважливішим досягненням команди стало переведення гри на сучасний 64-бітний рушій із підтримкою рендерів із "Поклику Прип'яті". Рішення допомогло поліпшити стабільність, інтегрувати текстури високої роздільної здатності, передові погодні ефекти і плавне масштабування тексту. Проєкт не переписує оригінальну історію Стрільця, але істотно доповнює її новими квестовими лініями, серед яких особливо виділяється масштабне розслідування зникнення наукової експедиції в Мертвому місті.

OGSR Mod Фото: скриншот / YouTube

Модифікацію люблять за дбайливе ставлення до оригіналу, глибоке переопрацювання штучного інтелекту (NPC навчилися використовувати укриття й обходити аномалії) та інтеграцію сучасного збройового пака Gunslinger з 3D-прицілами (окремий аддон). OGSR також отримав якісну і повноцінну українську локалізацію. Сьогодні мод виступає не тільки як самостійна гра, а й як надійна високотехнологічна платформа для створення десятків інших сюжетних проєктів від незалежних авторів.

Anomaly: найкраща пісочниця

S.T.A.L.K.E.R. Anomaly, що вийшла в травні 2018 року на базі Call of Chernobyl, особливо виділяється серед усіх наявних модифікацій (восени 2025 року мод навіть отримав офіційний реліз у магазині GOG). Проєкт базується на 64-бітному рушії Monolith Engine і являє собою гігантську фріплейну пісочницю, що об'єднує абсолютно всі локації з оригінальної трилогії та низку вирізаних територій. Світ гри став неймовірно густим і зарослим зеленню, що чудово передає атмосферу українського Полісся через десятиліття після катастрофи.

Мод Anomaly визнають одним із найкращих за всю історію серії Фото: скриншот / YouTube

Головна сила Anomaly полягає в гнучкості геймдизайну: гравець може тонко налаштувати під себе економіку, складність боїв, популяцію мутантів і погодні умови. Мод пропонує чотири нові сюжетні лінії, просунуту систему крафту, розширений штучний інтелект і систему симуляції життя A-Life. Завдяки безпрецедентній відкритості для моддингу, саме на базі Anomaly створюються популярні хардкорні збірки (GAMMA, Escape From Pripyat, Expedition), які осучаснюють ігровий процес.

