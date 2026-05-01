Від Call of Duty до Tomb Raider: у РФ оголосили "війну" найбільшим розробникам комп'ютерних ігор

Роскомнадзор почав масово порушувати справи проти великих розробників відеоігор за порушення під час обробки персональних даних. І штрафувати їх на мільйони рублів.

Штрафи вже отримали іноземні видавці, зокрема Take-Two і Electronic Arts, а також студія Battlestate Games. Їм закидають зберігання даних користувачів поза Росією. Паралельно в Держдумі обговорюють введення ліцензування відеоігор за аналогією з кіно, повідомляє видання "Верстка".

Очікуються суди і проти інших гейм-компаній. До російських судів із грудня 2025 року надійшло щонайменше вісім адміністративних протоколів проти великих зарубіжних виробників комп'ютерних ігор через порушення під час збирання персональних даних (стаття 13.11 КпАП).

За деякими з протоколів, складених Роскомнаглядом, уже винесли покарання. Так, найбільші видавці Take-Two (GTA, Read Dead Redemption) і Electronic Arts (Need for Speed, Battlefield) отримали у квітні штрафи по два мільйони рублів кожен (близько 16 тисяч доларів).

У березні аналогічний штраф призначили студії Battlestate Games, яка розробила онлайн-шутер Escape from Tarkov. У постанові йдеться про те, що компанія збирала особисту інформацію російських громадян, не забезпечивши їхнє зберігання та обробку на серверах, розташованих у Росії, що порушує місцевий закон про персональні дані.

Крім того, мировий суд у Москві 27 квітня призначив покарання (яке саме, невідомо, оскільки рішення поки що не опубліковано) найбільшому китайському розробнику ігор NetEase Interactive (Marvel Rivals). Раніше, у грудні, попередження за цією статтею винесли компанії "Леста" ("Мир танков"), яка перейшла у власність державі внаслідок поділу з Wargaming.

Найближчим часом суди пройдуть також щодо компаній Epic Games (розробник Fortnite і Gears of War), Digital Extremes (Warframe) і шведської студії Embracer Group (володіє правами на Tomb Raider, Deus Ex, Metro, Kingdom Come: Deliverance та інші ігри).

Наприкінці квітня голова комітету Держдуми з розвитку громадянського суспільства Яна Лантратова запропонувала ввести прокатні посвідчення для відеоігор за аналогією з кіно. У своєму виступі в Держдумі вона розкритикувала західні ігри, які "не відповідають традиційним цінностям" — зокрема Call of Duty.

Основною метою ініціативи Лантратової заявлено підтримку розробників, які орієнтуються на "традиційні цінності", і фільтрацію контенту, який російська влада вважає деструктивним.

Примітно, що одним із ключових приводів для критики стало "активне процвітання ЛГБТ-повістки" в західних іграх. Яна Лантратова заявила, що через геймплей відбувається насадження чужих моделей поведінки, оскільки гравець змушений "вживатися" в роль персонажа. Лантратова підкреслює, що це не питання цензури, а "питання національної безпеки". Запропоновані заходи можуть фактично поставити поза законом будь-які проєкти з квір-репрезентацією, якщо ті не пройдуть перевірку на відповідність державним настановам.

