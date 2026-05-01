От Call of Duty до Tomb Raider: в РФ объявили "войну" самым крупным разработчикам компьютерных игр

Роскомнадзор начал массово возбуждать дела против крупных разработчиков видеоигр за нарушения при обработке персональных данных. И штрафовать их на миллионы рублей.

Штрафы уже получили иностранные издатели, включая Take-Two и Electronic Arts, а также студия Battlestate Games. Им вменяют хранение данных пользователей вне России. Параллельно в Госдуме обсуждают введение лицензирования видеоигр по аналогии с кино, сообщает издание "Верстка".

Ожидаются суды и против других гейм-компаний. В российские суды с декабря 2025 года поступили не менее восьми административных протоколов против крупных зарубежных производителей компьютерных игр из-за нарушений при сборе персональных данных (статья 13.11 КоАП).

По некоторым из протоколов, составленных Роскомнадзором, уже вынесли наказания. Так, крупнейшие издатели Take-Two (GTA, Read Dead Redemption) и Electronic Arts (Need for Speed, Battlefield) получили в апреле штрафы по два миллиона рублей каждый (около 16 тысяч долларов).

В марте аналогичный штраф назначили студии Battlestate Games, разработавшей онлайн-шутер Escape from Tarkov. В постановлении говорится, что компания собирала личную информацию российских граждан, не обеспечив их хранение и обработку на серверах, расположенных в России, что нарушает местный закон о персональных данных.

Кроме того, мировой суд в Москве 27 апреля назначил наказание (какое именно, неизвестно, так как решение пока не опубликовано) крупнейшему китайскому разработчику игр NetEase Interactive (Marvel Rivals). Ранее, в декабре, предупреждение по этой статье вынесли компании "Леста" ("Мир танков"), которая перешла в собственность государству в результате раздела с Wargaming.

В ближайшее время суды пройдут также в отношении компаний Epic Games (разработчик Fortnite и Gears of War), Digital Extremes (Warframe) и шведской студии Embracer Group (владеет правами на Tomb Raider, Deus Ex, Metro, Kingdom Come: Deliverance и другие игры).

В конце апреля глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила ввести прокатные удостоверения для видеоигр по аналогии с кино. В своем выступлении в Госдуме она раскритиковала западные игры, "не соответствующие традиционным ценностям" — в том числе Call of Duty.

Основной целью инициативы Лантратовой заявлена поддержка разработчиков, ориентирующихся на "традиционные ценности", и фильтрация контента, который российские власти считают деструктивным.

Примечательно, что одним из ключевых поводов для критики стало "активное процветание ЛГБТ-повестки" в западных играх. Яна Лантратова заявила, что что через геймплей происходит насаждение чуждых моделей поведения, так как игрок вынужден "вживаться" в роль персонажа. Лантратова подчеркивает, что это не вопрос цензуры, а "вопрос национальной безопасности". Предложенные меры могут фактически поставить вне закона любые проекты с квир-репрезентацией, если те не пройдут проверку на соответствие государственным установкам.

Также в России назвали "нежелательной организацией" украинскую компанию GSC Game World, которая создала видеоигру Stalker 2. Прокуратура страны-агрессора обвиняет разработчиков в финансовой поддержке украинской армии и "дискредитации" РФ.