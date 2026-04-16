Ядерный взрыв в Москве: вышел первый трейлер игры серии Metro — Metro 2039

В новой игре от украино-мальтийской студии 4A Games предлагают совершить путешествие в "темное сердце постапокалиптической Москвы", где в метро появился новый лидер радикального Новорейха.

Украинско-мальтийская студия 4A Games и австрийский издатель Deep Silver официально анонсировали следующую часть серии Metro — Metro 2039. Из названия следует, что события происходят в 2039 году. И, согласно сюжету, в течение четверти века последние уцелевшие после ядерной войны были вынуждены вести ожесточенные бои в "глубинах метрополитена под отравленной Москвой".

В рамках официального информационного мероприятия корпорации Microsoft состоялся полноценный анонс следующей части популярной постапокалиптической франшизы шутеров. Релиз проекта заявлен исключительно для персональных компьютеров и консолей текущего поколения Xbox Series S и Xbox Series X в декабре текущего года.

Центральной темой новой игры станет режим Новорейха лидера Хантера, который правит с помощью пропаганды и страха в московском метрополитене, покоряя население во имя новой войны за поверхность против темного и ужасного врага.

Представители данной группировки пропагандируют идеи радикального милитаризма и крайне жесткого социального контроля над выжившим населением. Игрокам предстоит взять на себя управление совершенно новым главным героем, известным под кодовым именем Незнакомец. Протагонист будет втянут в череду тяжелых психологических испытаний, балансируя на грани объективной реальности и постоянных ночных кошмаров.

"В пустоши за пределами города изгнанника по прозвищу Незнакомец преследуют жестокие кошмары наяву. Когда призраки прошлого заставляют его вернуться, Незнакомец отправляется в ужасающее путешествие к разоренным руинам Москвы — месту, которое он клялся оставить навсегда. Метро", — сказано в анонсе.

Кадр из игры Metro 2039

А в описании к украинскому трейлеру указано, что METRO 2039 переносит игроков в "темное сердце московского метро, где последние выжившие после ядерного апокалипсиса цепляются за жизнь и парят по тоннелям и станциям разрушенного города. Надежда потеряна... будущее кажется беспросветным... если оно вообще есть".

Напомним, в 2025 году бесплатно раздавали постапокалиптический шутер Metro 2033 Redux от украинской студии 4A Games.

Сюжет игры от украинской студии основан на серии романов российского писателя-фантаста Дмитрия Глуховского, который в марте 2022 года выступил с резкой критикой Владимира Путина и осудил войну РФ против Украины.