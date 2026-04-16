Ядерний вибух в Москві: вийшов перший трейлер гри серії Metro – Metro 2039

В новій грі від україно-мальтійської студії 4A Games пропонують здійснити подорож у "темне серце постапокаліптичної Москви", де у метро з'явився новий лідер радикального Новорейху.

Українсько-мальтійська студія 4A Games та австрійський видавець Deep Silver офіційно анонсували наступну частину серії Metro – Metro 2039. З назви випливає, що події відбуваються у 2039 році. І, згідно із сюжетом, протягом чверті століття останні вцілілі після ядерної війни були змушені вести запеклі бої в "глибинах метрополітену під отруєною Москвою".

Трейлер гри Metro 2039

У рамках офіційного інформаційного заходу корпорації Microsoft відбувся повноцінний анонс наступної частини популярної постапокаліптичної франшизи шутерів. Реліз проекту заявлений виключно для персональних комп'ютерів та консолей поточного покоління Xbox Series S та Xbox Series X у грудні поточного року.

Центральною темою нової гри стане режим Новорейху лідера Хантера, який править за допомогою пропаганди та страху в московському метрополітені, підкорюючи населення в ім'я нової війни за поверхню проти темного й жахливого ворога.

Представники даного угруповання пропагують ідеї радикального мілітаризму і вкрай жорсткого соціального контролю над населенням, що вижило. Гравцям належить взяти на себе керування абсолютно новим головним героєм, відомим під кодовим ім'ям Незнайомець. Протагоніст буде втягнутий у низку важких психологічних випробувань, балансуючи на межі об'єктивної реальності та постійних нічних кошмарів.

"У пустці за межами міста вигнанця на прізвисько Незнайомець переслідують жорстокі кошмари наяву. Коли привиди минулого змушують його повернутися, Незнайомець вирушає в страхітливу подорож до сплюндрованих руїн Москви — місця, яке він клявся залишити назавжди. Метро", — сказано в анонсі.

Кадр з гри Metro 2039 Фото: Скріншот

А в описі до українського трейлера зазначено, що METRO 2039 переносить гравців у "темне серце московського метро, де останні вцілілі після ядерного апокаліпсису чіпляються за життя і ширяють тунелями та станціями зруйнованого міста. Надію втрачено… майбутнє видається безпросвітним… якщо воно взагалі є".

Нагадаємо, в 2025 році безплатно роздавали постапокаліптичний шутер Metro 2033 Redux від української студії 4A Games.

Сюжет гри від української студії заснований на серії романів російського письменника-фантаста Дмитра Глуховського, який у березні 2022 року виступив із різкою критикою Володимира Путіна та засудив війну РФ проти України.