Ізраїль обстріляв Ліван після того, як із півдня цієї країни "прилетіли" три ракети (відео)

У ЦАХАЛі припускають, що обстріляти Ізраїль із території Лівану могла одне з палестинських угруповань. Деяким ізраїльтянам знадобилася допомога медиків.

У населених пунктах Кір'ят-Шмона, Тель-Хай і Кфар-Гілада на півночі Ізраїлю в середу, 4 серпня, прозвучали сигнали про ракетний обстріл, а місцеві жителі повідомили про вибухи. Як пише NEWSRU.co.il, одна з ракет розірвалася, за неперевіреною інформацією, на відкритій місцевості поряд із Кір'ят-Шмоною, ніхто не постраждав.

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Пізніше, як стало відомо, артилерія ЦАХАЛу у відповідь завдала удару по цілях на півдні Лівану. За інформацією місцевих джерел, сталися вибухи біля населеного пункту Марджаюн. Про це ж повідомляє військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін на своєму каналі в Telegram.

Пізніше в ЦАХАЛі уточнили, що по території Ізраїлю з Лівану випустили три ракети, дві з яких впали на території Ізраїлю. Також військове командування країни відзначило, що жителі півночі країни не повинні перебувати в притулках. Там припускають, атаку на єврейську державу зробила одне з палестинських угруповань, яке функціонує на півдні Лівану.

Кільком ізраїльтянам знадобилася допомога медиків для виведення зі стану нервового шоку після обстрілів із ліванського боку.

Після обіду ЦАХАЛ продовжив наносити удари у відповідь по цілях у південному Лівані недалеко від кордону між двома країнами, при цьому конкретні цілі не називаються.

Слід зазначити, що подібні взаємні атаки трапляються раз у раз. У травні Армія оборони Ізраїлю (АОІ) повідомила, що північна частина країни піддалася ракетному обстрілу з боку Лівану. Всього було зафіксовано чотири ракети. Одна була збита системою ПРО "Залізний купол", одна впала на відкритій місцевості в районі Крайот, ще дві ракети впали в море. Був здійснений удар у відповідь.

Відзначимо, що протистояння між Ізраїлем і Палестиною загострилося з 10 травня, з тих пір сторони не припиняли вогню. Раніше ЦАХАЛ знищила лідерів розвідки ХАМАС у секторі Газа. Також 13 травня в Ізраїлі повідомляли про ліквідацію центру розвідки терористів.