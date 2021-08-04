Израиль обстрелял Ливан после того, как с юга этой страны "прилетели" три ракеты (видео)

В ЦАХАЛе предполагают, что обстрелять Израиль с территории Ливана могла одна из палестинских группировок. Некоторым израильтянам понадобилась помощь медиков.

В населенных пунктах Кирьят-Шмоне, Тель-Хае и Кфар-Гилади на севере Израиля в среду, 4 августа, прозвучали сигналы о ракетных обстрелах, а местные жители сообщили о взрывах. Как пишет NEWSRU.co.il, одна из ракет разорвалась, по непроверенной информации, на открытой местности рядом с Кирьят-Шмоной, никто не пострадал.

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Позже, как стало известно, артиллерия ЦАХАЛа в ответ нанесла удар по целям на юге Ливана. По информации местных источников, произошли взрывы около населенного пункта Марджаюн. Об этом же сообщает военный аналитик Фокуса Игаль Левин на своем канале в Telegram.

Позже в ЦАХАЛе уточнили, что по территории Израиля из Ливана выпустили три ракеты, две из которых упали на территории Израиля. Также военное командование страны отметило, что жители севера страны не должны находиться в убежищах. Там предполагают, атаку на еврейское государство совершила одна из палестинских группировок, которая функционирует на юге Ливана.

Нескольким израильтянам понадобилась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока после обстрелов с ливанской стороны.

После обеда ЦАХАЛ продолжил наносить ответные удары по целям в южном Ливане недалеко от границы между двумя странами, при этом конкретные цели не называются.

Следует отметить, что подобные взаимные атаки случаются то и дело. В мае Армия обороны Израиля (АОИ) сообщила, что северная часть страны подверглась ракетному обстрелу со стороны Ливана. Всего были зафиксированы четыре ракеты. Одна была сбита системой ПРО "Железный купол", одна упала на открытой местности в районе Крайот, еще две ракеты упали в море. Был совершен ответный удар.

Отметим, что противостояние между Израилем и Палестиной обострилось с 10 мая, с тех пор стороны не прекращали огня. Ранее ЦАХАЛ уничтожил лидеров разведки ХАМАС в секторе Газа. Также 13 мая в Израиле сообщали о ликвидации центра разведки террористов.