"Важлива віха для всієї армії": у США жінка вперше пройшла елітну снайперську школу

Під час проходження підготовки у Нацгвардії інструктори звернули увагу на феноменальні результати стрільби дівчини, тому вони запропонували пройти 7-тижневий курс снайпера.

У штаті Монтана жінка вперше закінчила елітну снайперську школу армії США, успішно завершивши семитижневий курс. Про це повідомляє CNN.

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Військова була зарахована до Нацгвардії у грудні минулого року, проте її особистість не розкривається. Відомо, що після зарахування до Нацгвардії її відправили до штату Джорджія для базової підготовки піхоти. Персонал тренувального табору помітив її визначні результати зі стрільби, тому її рекомендували до снайперської школи.

"Ми надзвичайно пишаємося досягненням цього солдата і розуміємо, що це важлива віха не тільки для Монтани, а й для всієї Національної гвардії та армії", — сказав генерал-майор Дж. Петер Хронек, генерал-ад'ютант Монтани.

У межах курсу військовослужбовиця пройшла тест на точність стрільби, планування місій, розширену поінформованість про поле бою, а також фізичну підготовку. Тепер вона продовжить службу у Монтані.

Для проходження до снайперської школи потрібно мати гарну успішність, не мати проблем з алкоголем та наркотиками, мати високий рівень фізичної підготовки, 100% зір, відповідати певним вимогам щодо ваги та росту, а також пройти психологічну оцінку.

Повідомляється, що із 1,3 мільйона військовослужбовців, які перебувають на військовій службі, близько 17% становлять жінки. Згідно з даними Міністерства оборони, в армії, флоті та Військово-повітряних силах приблизно по 70 000 військових жіночої статі, а в морській піхоті – близько 16 000 жінок.

Нагадаємо, 6 квітня в Україні військовослужбовиця вперше пройшла відбір до Сил спеціальних операцій України, як зазначають у ССО, це приклад жіночої непокори та рівних можливостей для тих, хто "готовий опанувати всі стихії і стати їх вістрям".