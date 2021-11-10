"Важная веха для всей армии": в США женщина впервые прошла элитную снайперскую школу

Во время прохождения подготовки в Нацгвардии инструкторы обратили внимание на феноменальные результаты стрельбы девушки, поэтому они предложили ей пройти 7-недельный курс снайпера.

В штате Монтана женщина впервые закончила элитную снайперскую школу армии США, успешно завершив семинедельный курс. Об этом сообщает CNN.

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Военная была зачислена в Нацгвардию в декабре прошлого года, однако ее личность не раскрывается. Известно, что после зачисления в Нацгвардию она была отправлена в штат Джорджия для базовой подготовки пехоты. Персонал тренировочного лагеря отметил ее выдающиеся результаты по стрельбе, поэтому ее рекомендовали в снайперскую школу.

"Мы чрезвычайно гордимся достижением этого солдата и понимаем, что это важная веха не только для Монтаны, но и для всей Национальной гвардии и армии", — сказал генерал-майор Дж. Петер Хронек, генерал-адъютант Монтаны.

В рамках курса женщина-военнослужащая прошла тест на точность стрельбы, планирование миссий, расширенной осведомленности о поле боя, а также физическую подготовку. Теперь она продолжит службу в Монтане.

Для прохождения в снайперскую школу нужно иметь хорошую успеваемость, не иметь проблем с алкоголем и наркотиками, иметь высокий уровень физической подготовки, 100% зрение, соответствовать определенным требованиям по весу и росту, а также пройти психологическую оценку.

Сообщается, что из 1,3 миллиона военнослужащих, находящихся на военной службе, около 17% составляют женщины. Согласно данным Министерства обороны, в армии, флоте и Военно-воздушных силах примерно по 70 000 военных женского пола, а в морской пехоте — около 16 000 женщин.

Напомним, 6 апреля в Украине женщина-военнослужащая впервые прошла отбор в Силы специальных операций Украины, как отмечают в ССО, это пример женской непокорности и равных возможностей для тех, кто "готов овладеть всеми стихиями и стать их острием".