Як наступатимуть Росія та Білорусь у разі великої війни з Україною — карта

У разі ескалації конфлікту офіційний Київ мусить відкрити другий фронт. Під ударом виявляться не лише південні та східні регіони України, а й північні.

Наприкінці листопада Олександр Лукашенко заявив, що якщо на Донбасі розпочнуться активні бойові дії, то Білорусь не залишиться нейтральною, і наголосив, що "ясно, на чиєму боці" буде його країна. Фокус проаналізував інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) з центрами Global Firepower і The Military Balance та створив карту ймовірних напрямків ударів Російської Федерації з Білоруссю в разі активізації бойових дій в Україні.

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Так, якщо розпочнеться повномасштабна війна, то російська армія може розпочати наступ на східні та південні області України: Донецьку, Луганську, Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку, Сумську, Одеську, Херсонську та Миколаївську області. Частина військових РФ, імовірно, пройдуть через територію Білорусі та нападуть на Чернігівську та Київську області зі столицею. Білоруська ж армія може розпочати наступ на Житомирську, Рівненську та Волинську області та приєднатися до атаки на Київську.

Поблизу українських кордонів і на окупованих територіях РФ сконцентрувала близько 115 тисяч військовослужбовців. У постійній готовності перебуває 41 батальйонно-тактична група (БТГр). Також РФ поруч із кордоном і на окупованих територіях зібрала приблизно 1 200 танків, 1 600 одиниць артилерії та 330 бойових літаків.

У Збройних силах України служать близько 255 тисяч осіб, із яких сухопутних військ – 145 тисяч. Танків на балансі країни приблизно 2430, одиниць артилерії — 2825, бойових літаків — 67.

Військовослужбовців у Білорусі близько 45 тисяч. І них у сухопутних військах служать близько 10 тисяч людей. Танків у Білорусі близько 500, одиниць артилерії – 710, бойових літаків – 111.

[ + – ] Імовірні напрямки ударів РФ і Білорусі в разі великої війни Фото: Focus.ua

Детальніше про те, чи Україна готова до відкриття другого фронту і яка ймовірність того, що це відбудеться, читайте в окремій статті Фокусу.