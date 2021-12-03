Как будут наступать Россия и Беларусь в случае большой войны с Украиной - карта

В случае эскалации конфликта официальный Киев вынужден будет открыть второй фронт. Под ударом окажутся не только южные и восточные регионы Украины, но и северные.

В конце ноября Александр Лукашенко заявил, что если на Донбассе начнутся активные боевые действия, то Беларусь не останется нейтральной, и подчеркнул, что "ясно, на чьей стороне" будет его страна. Фокус проанализировал информацию Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) с центрами Global Firepower и The Military Balance и создал карту вероятных направлений ударов Российской Федерации с Беларусью в случае активизации боевых действий в Украине.

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Так, если начнется полномасштабная война, то российская армия может начать наступление на восточные и южные области Украины: Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Сумскую, Одесскую, Херсонскую и Николаевскую области. Часть военных РФ, вероятно, продут через территорию Беларуси и нападут на Черниговскую и Киевскую области со столицей. Белорусская же армия может начать наступление на Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области и присоединиться к атаке на Киевскую.

Вблизи украинских границ и на оккупированных территориях РФ сконцентрировала около 115 тысяч военнослужащих. В постоянной готовности находятся 41 батальонно-тактическая группа (БТГр). Также РФ рядом с границей и на оккупированных территориях собрала примерно 1 200 танков, 1 600 единиц артиллерии и 330 боевых самолетов.

В Вооруженных силах Украины служат около 255 тысяч человек, из которых сухопутных войск — 145 тысяч. Танков на балансе страны примерно 2 430, единиц артиллерии — 2 825, боевых самолетов — 67.

Военнослужащих в Беларуси порядка 45 тысяч. Из них в сухопутных войсках служат около 10 тысяч человек. Танков в Беларуси около 500, единиц артиллерии — 710, боевых самолетов — 111.

[ + – ] Вероятные направления ударов РФ и Беларуси в случае большой войны Фото: Focus.ua

Детальнее о том, готова ли Украина к открытию второго фронта и какова вероятность того, что это произойдет, читайте в отдельной статье Фокуса.