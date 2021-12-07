В Україні провалилася програма будівництва складів боєприпасів, — bihus.info (відео)

До кінця нинішнього року ЗСУ мало отримати 136 сховищ на трьох військових об'єктах, але за фактом ще не здано жодного з них. Міноборони позивається до підрядника з "Укрбуду".

Міністерство оборони України виділило 4 млрд гривень на будівництво арсеналу для зберігання боєприпасів. Будівництво мало завершитися до кінця 2021 року. Про це повідомляється у розслідуванні Bihus.info.

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Спорудження нових складів стартувало у 2018 році, але до завершення року за фактом є лише недобудовані "коробки", арматура та бетон. Міноборони позивається до двох компаній з "Укрбуд", яким перерахувало понад 1 млрд гривень. Планувалося збудувати 136 сховищ у трьох військових частинах.

За даними журналістів, було два підряди на 1,95 млрд гривень "БК "Укрбудмонтаж" і ще два на 2,3 млрд гривень "Північно-український будівельний альянс". Перша була записана на дружину нардепа від "Волі народу" Максима Микитася, а друга компанія на його помічника — Андрія Якусевича, обидві компанії були частиною "Укрбуду".

Перші 35 об'єктів були здані наприкінці 2019 року. Міноборони переказало на це 400 млн гривень. Але за фактом роботи не було завершено й відомство подало позов до суду на обох підрядників. У відповідь компанії "Укрбуд" звинуватили військових у тому, що вони не підготували площі для будівництва. Підрядник не може самостійно рубати ліс чи розмінувати територію. Міноборони суд програло.

Фото: скриншот

Після початку кримінального провадження проти Микитася та "Укрбуду" будівництво зупинилося наступного ж дня. Якусевич разом із військовими та проєктувальниками зібралися на нараду. Якусевич заявив, що побудує об'єкти, але за умови додаткових авансів, а звітів щодо використання попередніх 400 млн він не зміг надати пославшись на бюрократію.

Військові відмовилися виплачувати нові аванси через те, що перші об'єкти й так було профінансовано на 80%. Зрештою підрядник зобов'язався продовжити будівництво, але з перенесенням дати термінів.

Будівництво не поновилося. За підсумками будівництво об'єктів виглядає так:

Калинівка. З 10 складів — одна неповна "коробка" без даху та три фундаменти;

Ірпінь. З 10 сховищ одна коробка без внутрішніх мереж, кілька фундаментів із бракованим армуванням;

Цвітоха. З 15 сховищ — 12 коробок.

Усі три об'єкти не законсервовані, вони іржавіють та деформуються під опадами.

За підсумками перша черга заморожена. Над другою і третьою працюють нові підрядники, які отримали аванси та розпочали роботу на двох із трьох арсеналів. Проте термін перенесли на два роки.

Нагадаємо, 9 жовтня 2018 року в Ічні почалися вибухи на 6 арсеналі.

29 жовтня 2015 року приблизно о 19:45 на території складу боєприпасів об'єднаного польового складу Збройних сил України у Сватовому Луганської області сталася пожежа, через яку почали вибухати снаряди та розлітатися містом.