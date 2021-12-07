В Украине провалилась программа по строительству складов боеприпасов, - bihus.info (видео)

К концу нынешнего года ВСУ должно было получить 136 хранилищ на трех военных объектах, но по факту еще не сдано ни одного из них. Минобороны судится с подрядчиком из "Укрбуда".

Министерство обороны Украины выделило 4 млрд гривен на строительство арсенала для хранения боеприпасов. Строительство должно было завершиться к концу 2021 года. Об этом сообщается в расследовании Bihus.info

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Сооружение новых складов стартовало в 2018 году, но к завершению года по факту есть только недостроенные "коробки", арматура и бетон. Минобороны судится с двумя компаниями из "Укрбуд", которым перечислило свыше 1 млрд гривен. Планировалось построить 136 хранилищ в трех военных частях.

Согласно данным журналистов, было два подряда на 1,95 млрд гривен "БК "Укрбудмонтаж" и еще два на 2,3 млрд гривен "Северно-украинский строительный альянс". Первая была записана на жену нардепа от "Волі народу" Максима Микитася, а вторая компания на его помощника — Андрея Якусевича. Обе эти компании были частью "Укрбуда".

Первые 35 объектов должны были сданы в конце 2019 года. Минобороны перевело на это 400 млн гривен. Но по факту роботы не были завершены и ведомство подало иск в суд на обоих подрядчиков. В ответ компании "Укрбуда" обвинили военных в том, что они не подготовили площади для стройки. Подрядчик не может самостоятельно рубать лес или разминировать территорию. Минобороны суд проиграло.

Фото: скриншот

После начала уголовного производства против Микитася и "Укрбуда" строительство остановилось на следующий же день. Якусевич вместе с военными и проектировщиками собрались на совещание. Якусевич заявил, что построит объекты, но при условии дополнительных авансов, а отчетов по использованию предыдущих 400 млн он не смог предоставить сославшись на бюрократию.

Военные отказались выплачивать новые авансы из-за того, что первые объекты и так были профинансированы на 80%. В итоге подрядчик обязался продолжить строительство, но с переносом даты сроков.

Строительство не возобновилось. По итогу строительство объектов выглядит так:

Калиновка. Из 10 складов — одна неполная "коробка" без крыши и три фундамента

Богдановка. Из 10 хранилищ — одна коробка без внутренних сетей, несколько фундаментов с бракованным армированием

Цвитоха. Из 15 хранилищ — 12 коробок.

Все три объекта не законсервированы, они ржавеют и деформируются под осадками.

По итогу первая очередь заморожена. Над второй и третьей работают новые подрядчики, которые получили авансы и начали работу на двух из трех арсеналов. Однако сроки перенесли на два года.

Напомним, 9 октября в Ичне начались взрывы на 6 арсенале.

29 октября 2015 года около 19:45 на территории склада боеприпасов объединенного полевого состава Вооруженных сил Украины в Сватово Луганской области произошел пожар, из-за которого начали взрываться снаряды и разлетаться по городу.