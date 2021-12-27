РФ перемістила до Криму понад 600 тисяч росіян, — Данилов
Чиновник вважає, що російська влада створює плацдарм для впливу в Криму, де проводить переозброєння і регулярно влаштовує військові навчання.
Секретар РНБО України Олексій Данилов заявив, що з того часу, як РФ анексувала Крим, на півострів було перевезено близько 600 тис. російських громадян. Про це повідомляє проект "Радіо Свобода" Крим.Реалії.
"За даними нашої розвідки, вони завезли вже туди понад 600 тисяч громадян РФ, щоб заселили територію Криму", — заявив Данилов у ході онлайн-зустрічі Україна-США.
Данилов зазначає, що таким чином російська влада створює плацдарм для впливу в Криму, де регулярно проводяться військові навчання та переозброєння.
На думку правозахисників, Кремль поставив за мету повністю змінити склад населення півострова.
"Один із напрямків – це переміщення мілітаризованого населення. Вони їдуть вже не як у відрядження, а на постійну роботу, тобто зі своїми сім'ями", — пояснює керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.
За її словами, якщо до Криму переїжджає один ФСБ-шник, то можна помножити на три, бо він їде із дружиною та дитиною. Таким чином, мілітаризованого населення стає втричі більше, і не просто повністю лояльного, а підконтрольного Кремлю.
Раніше Фокус повідомляв, що, згідно з розвідданими США, вторгнення РФ в Україну може розпочатися з Азовського моря. Видання The Washington Post повідомило про нові відомості американської розвідки, які вказують на те, що РФ може готувати військову акцію проти України за декількома напрямками. При цьому країна-агресор у ході своєї воєнної операції може задіяти до 175 тис. військовослужбовців.