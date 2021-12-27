РФ перемістила до Криму понад 600 тисяч росіян, — Данилов

Чиновник вважає, що російська влада створює плацдарм для впливу в Криму, де проводить переозброєння і регулярно влаштовує військові навчання.

Секретар РНБО України Олексій Данилов заявив, що з того часу, як РФ анексувала Крим, на півострів було перевезено близько 600 тис. російських громадян. Про це повідомляє проект "Радіо Свобода" Крим.Реалії.

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"За даними нашої розвідки, вони завезли вже туди понад 600 тисяч громадян РФ, щоб заселили територію Криму", — заявив Данилов у ході онлайн-зустрічі Україна-США.

Данилов зазначає, що таким чином російська влада створює плацдарм для впливу в Криму, де регулярно проводяться військові навчання та переозброєння.

На думку правозахисників, Кремль поставив за мету повністю змінити склад населення півострова.

"Один із напрямків – це переміщення мілітаризованого населення. Вони їдуть вже не як у відрядження, а на постійну роботу, тобто зі своїми сім'ями", — пояснює керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

За її словами, якщо до Криму переїжджає один ФСБ-шник, то можна помножити на три, бо він їде із дружиною та дитиною. Таким чином, мілітаризованого населення стає втричі більше, і не просто повністю лояльного, а підконтрольного Кремлю.

Раніше Фокус повідомляв, що, згідно з розвідданими США, вторгнення РФ в Україну може розпочатися з Азовського моря. Видання The Washington Post повідомило про нові відомості американської розвідки, які вказують на те, що РФ може готувати військову акцію проти України за декількома напрямками. При цьому країна-агресор у ході своєї воєнної операції може задіяти до 175 тис. військовослужбовців.