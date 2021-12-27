РФ переместила в Крым свыше 600 тысяч россиян, — Данилов

Чиновник считает, что российские власти создают плацдарм для влияния в Крыму, где проводят перевооружение и регулярно устраивают военные учения.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что с тех пор, как РФ аннексировала Крым, на полуостров были перевезены порядка 600 тыс. российских граждан. Об этом сообщает проект "Радио Свобода" Крым.Реалии.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

"По данным нашей разведки, они завезли уже туда более 600 тысяч граждан РФ, заселили территорию Крыма", — заявил Данилов в ходе онлайн-встречи Украина-США.

Данилов отмечает, что таким образом российские власти создают плацдарм для влияния в Крыму, где регулярно проводятся военные учения и перевооружение.

По мнению правозащитников, Кремль задался целью полностью изменить состав населения полуострова.

"Одно из направлений – это перемещение милитаризованного населения. Они перемещаются уже не как в командировки, а на постоянную работу, то есть со своими семьями", — поясняет руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

По ее словам, если в Крым переезжает один ФСБ-шник, то можно умножать на три, потому как он едет с женой и ребенком. Таким образом, милитаризованного населения становится втрое больше, и не просто полностью лояльного, а подконтрольного Кремлю.

Ранее Фокус сообщал, что, согласно разведданным США, вторжение РФ в Украину может начаться с Азовского моря. Издание The Washington Post сообщило о новых сведениях американской разведки, которые указывают на то, что РФ может готовить военную акцию против Украины по нескольким направлениям. При этом страна-агрессор в ходе своей военной операции может задействовать до 175 тыс. военнослужащих.