Коли ніхто не готовий поступитися. Чи може війна між США та Китаєм розпочатися через випадкову помилку

Навесні 2001 року китайський винищувач зіткнувся з літаком спостереження EP-3 ВМС США. Це призвело до дипломатичної кризи між КНР та США. А що станеться, якщо, наприклад, військовий корабель ВМС США зіштовхнеться із китайським судном на просторах відкритого моря?

Справа може не обмежитися імітацією зіткнення у відкритому морі та його дипломатичними наслідками. Краще передбачати дії супротивника зараз, ніж імпровізувати нашвидкуруч. Що станеться, якщо військовий корабель ВМС США зіткнеться з китайським судном на просторах відкритого моря?

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Фокус переклав текст Джеймса Холмса про гіпотетичний варіант початку війни між США та КНР.

З чого може розпочатися американо-китайська війна?

Питання давно перестало бути дозвільним: у квітні 2001 року китайський винищувач, пролітаючи поряд із літаком спостереження EP-3 ВМС США, врізався в американський літак, призвівши до дипломатичної кризи між керівництвом Комуністичної партії Китаю та адміністрацією президента Джорджа Буша-молодшого, що недавно прийшла до влади.

Зіткнення у повітрі слугувало сигналом про те, що може статися у вільних водах.

У вересні 2018 року ця тема знову стала актуальною. Есмінець ВМС Народно-визвольної армії (НВАК) Type 052C "підрізав" ніс есмінця USS Decatur, коли той проходив поблизу рифу Гавен у Південно-Китайському морі. Оцінки відрізняються, але, зважаючи на все, корабель ВМС НВАК пройшов у межах від 14 до 40 метрів від свого американського побратима, що змусило команду Decatur зробити маневр, щоб уникнути зіткнення. Картинка вражає. Незалежно від фактичної відстані, ми недооцінюємо можливі катастрофічні наслідки для обох кораблів, називаючи таку поведінку "небезпечною та непрофесійною", як висловилося Тихоокеанське командування США.

Більшість подібних інцидентів пов'язана з правилами морської навігації: хто де може ходити та літати і що можуть робити моряки та льотчики на своєму шляху? Зіткнення біля рифа Гавен варто розуміти як обмін аргументами в дискусії про те, хто встановлює правила користування морем і небом і хто їм підкоряється. Сенс цієї розмови не тільки у враженні, яке він справляє на китайську й американську аудиторію. Він повинен привернути увагу іноземних гравців, здатних вплинути на результати американсько-китайської боротьби за свободу моря.

[ + – ] Що станеться, якщо військовий корабель ВМС США зіткнеться із китайським судном на просторах відкритого моря? Фото: US Army

Серед цих гравців — В'єтнам і Філіппіни, зацікавлені сторони в морських суперечках, що хвилюють регіон. Не варто забувати про Австралію та Індію — друзів, які схильні стояти поруч із рішучою Америкою, але можуть відійти убік, якщо Пекіну вдасться представити Вашингтон нерішучим і ненадійним. А також про Францію та Велику Британію — позарегіональних гравців, чиї уряди все гучніше заявляють про спільні проблеми, а військово-морські сили все частіше поділяють тягар захисту свободи морів. Європейці висловлюють свою думку та приходять у води, охоплені війною, щоб підкріпити свої слова сталлю.

Китай називає своє підприємство з формування громадської думки "трьома війнами" та веде їх за допомогою юридичних, психологічних і медійних засобів у режимі 24/7/365.

"Три війни" мають пасивно-агресивний характер: Пекін намагається зобразити себе одночасно як пригноблену азіатську країну, що зіткнулася з домінантними Сполученими Штатами, і як майстерного захисника суверенітету та гідності Китаю перед невдалим американським флотом. Тут є якесь дводумність.

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Ця підкріплена зброєю розмова нагадує поділ між чинними урядами та повстанськими групами, які намагаються їх повалити, описаний французьким солдатом і теоретиком боротьби з партизанами Давидом Галулою. Як зазначає Галула, претендент на владу може говорити що завгодно, щоб дискредитувати уряд і залучити народну підтримку, тоді як чинний уряд має репутацію, про яку потрібно піклуватися, і послужний список, за яким можна звіряти відповідність його слів справам. Лідерам повстанців неважко розповсюджувати фейкові новини, якщо це сприяє просуванню політичного порядку денного, тоді як уряд намагається розібратися у фактах, перш ніж опублікувати офіційну версію подій.

Повстанці, як правило, першими поширюють свої ідеї та справляють дуже важливе перше враження. Китай грає роль повстанців, яких описує Галула, тоді як Сполучені Штати контролюють систему свободи морів. Вашингтон зазвичай із запізненням вступає у пропагандистські битви. Йому доводиться виправляти помилкове перше враження, а це непросто. Тепер розглянемо минулі промахи та їхні дипломатичні наслідки, щоб зазирнути у майбутнє. Декілька основних питань: який тип кораблів був задіяний, за яких обставин відбулася зустріч і хто виграв у грі в пропаганду та звинувачення? Ці фактори визначать переможця.

Найімовірніший сценарій — зіткнення військового корабля ВМС США та китайського рибальського судна або катера берегової охорони Китаю.

Пекін підкріплює рибальські судна морськими міліціонерами та катерами, використовуючи їх як авангард своєї стратегії у Південно-Китайському та Східно-Китайському морях. Він наповнює цю зону тисячами траулерів, що промишляють на просторах, де Китай заявляє про свої суверенні права на природні ресурси. Щойно флот чи берегова охорона суперника заперечують проти присутності рибальського флоту, білі кораблі берегової охорони Китаю кидаються на допомогу.

Саме цей воєнізований флот переслідував американське дослідницьке судно Impeccable у 2009 році, а також протистояв морським силам Філіппін і В'єтнаму. Зіткнень поки що дивом вдавалося уникнути. Якщо невійськові судна перегородять шлях американському військовому кораблю і станеться аварія, то фото величезного есмінця, що врізається в цивільне судно, зіграють на руку спробам Китаю виставити ВМС США у поганому світлі. Правда відійде на другий план.

Досить, скажімо так, досвідчених із нас, ці події пробуджують спогади про холодну війну. Тридцять років тому в лютому крейсер Yorktown та есмінець Caron проскочили через радянські територіальні води у Чорному морі. Їхня мета була та сама, що й у Decatur: здійснити право "мирного проходу" через прибережні морські шляхи і тим самим спростувати радянські претензії на особливі прерогативи, що суперечать морському праву. Фрегат радянського ВМФ "Беззавітний" зблизився з Yorktown під малим кутом і завдав крейсеру ковзного удару по лівому борту, висловлюючи цим невдоволення Москви.

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Може здатися, що адміністрація Рейгана затіяла бійку, але в демонстраціях США є своя логіка. Вона виглядає приблизно так: дайте тим, хто перевищує свої законні повноваження, один палець — наприклад, погодившись на поширену вимогу про попереднє повідомлення або дозвіл перед проходженням через територіальні води, — і супротивники свободи мореплавання відгризуть вам руку. Заохочуючи дрібні порушення, ви створюєте стимул для нових і більш екстравагантних провин. Незабаром хижаки залишать вас без кінцівок.

Інцидент із зіткненням у Чорному морі був незначним із погляду дипломатії. Частково це пояснюється тим, що ситуація помітно відрізнялася від сьогоднішньої ситуації в західній частині Тихого океану. Американська оперативна група курсувала вздовж материкових радянських берегів, де ніхто не заперечував суверенітет Москви. Це була суперечлива територія, як китайські Південно-Китайські острови, відвойовані в сусідів Китаю. Ніхто не впав в істерику. До того ж пошкодження Yorktown були незначними, й обійшлося без людських жертв. В обох столицях не було чути громадського обурення.

Але важливіше те, що до 1988 року Радянський Союз був наддержавою на термінальній стадії розпаду. Захід почав боятися радянської слабкості більше, ніж радянської могутності. Вашингтон хотів уникнути дій, які могли б обрушити режим у Москві чи підштовхнути радикалів до спроби перевороту (як це сталося в 1991 році). По суті, суперники уклали джентльменську угоду: Москва мовчала про свої надмірні претензії, а ВМС США утримувалися від відкритих викликів. Обидві сторони здобули майже все, що хотіли.

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Навпаки, Китай — наддержава на підйомі. Він стверджує свою владу у водах і небі Азії. У Південно-Східній Азії не пропонується жодних домовленостей на кшталт Чорноморського договору. І немає особливих причин думати, що Пекін погодиться на таку угоду, якщо її буде запропоновано. Зовсім навпаки: Китай має намір зробити себе сюзереном морської Азії і прагне закріпити свій статус.

Звідси й події цього тижня. Події Китаю збільшують ймовірність реальної катастрофи. Інцидент із Decatur не перший у своєму роді. У 2013 році амфібійний транспорт ВМС НВАК вклинився перед крейсером USS Cowpens, щоб не дати йому наблизитися до китайського авіаносця Liaoning, який на той час курсував у Південно-Китайському морі. Але китайський "алігатор" тримався на відносно безпечній відстані під час цього зіткнення. Подумайте, що було б, якби військовий корабель ВМС НВАК знову підрізав носову частину корабля ВМС США, призвівши до зіткнення та тяжких ушкоджень і жертв. Такий чудовий новий світ, у який Китай веде регіон.

Фурор після такого зіткнення, ймовірно, більше нагадував би випадок з EP-3, ніж інцидент у Чорному морі. Смерті та втрата дорогого обладнання розбурхують уми. Зіткнення 2001 року коштувало китайському льотчику життя, а ВПС НВАК — бойового літака, що розбурхало пристрасті всередині Китаю. Пекін намагався відновити свою гідність, вимагаючи вибачень від Вашингтона, ніби це громіздкий американський літак із пропелером якимось чином протаранив спритний винищувач. Зрештою, він вичавив з адміністрації Буша щось, що можна було зобразити як каяття.

Але в Китаю в цій сутичці був козир, який він навряд чи отримав би після зіткнення в морі, а саме — власне американський літак і його екіпаж. Збитий EP-3 приземлився на острові Хайнань, що дало перевагу Пекіну. Паралель між 2001 роком і сьогоденням у кращому разі неточна, і не лише через різницю між авіаційним і морським інцидентами. Тим не менш, можна спрогнозувати, що Китай повторить свої спроби визначити те, що сталося, вписуючи події у вже наявну історію про американську агресію та китайську перевагу. При цьому він знову намагатиметься домогтися визнання провини США. Такі заходи відповідають пекінській стратегії "трьох воєн".

[ + – ] Краще передбачати дії супротивника зараз, ніж імпровізувати нашвидкуруч.

Але, можливо, варто враховувати й глибші культурні чинники. Покійний Алан Вахман, фахівець з Китаю у Школі права та дипломатії Флетчера, порівнював хвилювання з приводу EP-3 з вимогою імперського Китаю "вклонитися" Британській імперії. У 1793 році чиновники, які представляли китайську династію Цин, наполягли на тому, щоб британське посольство, котре прибуло на чолі з лордом Макартні, зробило такий жест підпорядкування Китаю як умову відкриття торгівлі. Чиновники династії вимагали поклону; Макартні протестував, що британська корона є рівним сувереном імператора Цин. Жодна із сторін не схилилася. Непримиренні розбіжності вивели їх у шлях конфлікту.

Концепції світового порядку, що змагаються, можуть також визначити наслідки майбутнього зіткнення у відкритому морі — Генрі Кіссинджер передбачав це у своїй книзі "Світовий порядок". Зіткнення базових ідей на тлі безпристрасних обставин і дипломатичних єдиноборств веде до непостійності у взаємодіях.

Справедливо буде передбачити, що таке зіткнення перевершить минулі конфронтації за більшістю показників. Ставки підвищаться, оскільки кожен противник зображатиме іншого як підлого агресора. Публічність засліплюватиме суперників, обмежуючи їхню політичну свободу маневру.

Пекін і Вашингтон займуть непримиренні позиції, формули виходу з глухого кута за типом чорноморських залишаться для них невидимими, а можливості звузяться.

Невідомо, яку траєкторію виведуть подібні протиріччя.

Стратеги постійно проводять військові симуляції, щоб спрогнозувати розвиток збройних конфліктів. Так і має бути. Справа може не обмежитися імітацією зіткнення у відкритому морі та його дипломатичними наслідками. Краще передбачати дії противника зараз, ніж імпровізувати нашвидкуруч.

Про автора

Джеймс Холмс — завідувач кафедри морської стратегії імені Дж. К. Вайлі у Військово-морському коледжі та співавтор книги "Red Star over the Pacific". У статті висловлено його особисту думку.

Ця стаття з'явилася у жовтні 2018 року.