Відео аварії американського винищувача F-35 за $100 млн витекло у мережу

Це перше відео, на якому можна розглянути інцидент у деталях. МО США підтвердило справжність запису. Відео було зняте з монітора телевізійної системи.

На опублікованих кадрах винищувач-невидимка F-35C американських ВПС невдало приземляється на палубу авіаносця "Карл Вінсон" у Південно-Китайському морі. Відеозапис на моніторі зняли за допомогою мобільного телефону та виклали у мережу. Про це повідомляє The Daily Mail.

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За секунди до приземлення нічого не віщувало аварії.

Звук, що супроводжує це відео, ледь чутно, але під час радіопереговорів помітна паніка, що наростає, коли офіцер, який керує посадкою літаків на авіаносець, дає пілоту вказівку додати потужність і підняти винищувач вгору.

На ще одному оприлюдненому записі можна розглянути, як винищувач після удару об палубу відразу охоплює полум'я.

Потім весь літак крениться на палубі, з'являються струмені полум'я і лайнер скочується у воду. Пожежна команда на борту "Карла Вінсона" спрацювала досить швидко і не допустила поширення полум'я на борту судна.

Це перше відео, на якому можна розглянути інцидент у деталях. МО США підтвердило справжність запису. Відео було знято з монітора телевізійної системи, що використовується для посадки літаків.

Нагадаємо, що керівництво американського флоту зараз проводить рятувальну операцію, намагаючись підняти винищувач F-35 зі дна Південно-Китайського моря швидше за Китай. Пошуки лайнера, в якому реалізовані футуристичні технології, перетворюються на справжню гонку.

Раніше Фокус повідомляв, що винищувач F-15EX провів перші випробувальні стрільби. Датчики F-15EX виявили та відстежили мішень, потім вона була знищена ракетами класу "повітря-повітря". Літак понад півроку проходить всілякі випробування.