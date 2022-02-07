Видео крушения американского истребителя F-35 за $100 млн утекло в сеть

Это первое видео, на котором можно рассмотреть инцидент в деталях. МО США подтвердило подлинность записи. Видео было снято с монитора телевизионной системы.

На опубликованных кадрах истребитель-невидимка F-35C американских ВВС неудачно приземляется на палубу авианосца "Карл Винсон" в Южно-Китайском море. Видеозапись на мониторе сняли с помощью мобильного телефона и выложили в сеть. Об этом сообщает The Daily Mail.

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За секунды до приземления ничего не предвещало аварии.

Звук, сопровождающий это видео, едва слышно, но во время радиопереговоров заметна нарастающая паника, когда офицер, руководящий посадкой самолетов на авианосец, дает пилоту указание прибавить мощность и поднять истребитель вверх.

На еще одной обнародованной записи можно рассмотреть, как истребитель после удара о палубу сразу же охватывает пламя.

Затем весь самолет кренится на палубе, появляются струи пламя и лайнер скатывается в воду. Пожарная команда на борту "Карла Винсона" сработала достаточно быстро и не допустила распространения пламени по борту судна.

Это первое видео, на котором можно рассмотреть инцидент в деталях. МО США подтвердило подлинность записи. Видео было снято с монитора телевизионной системы, которая используется для посадки самолетов.

Напомним, что руководство американского флота сейчас проводит спасательную операцию, пытаясь поднять истребитель F-35 со дна Южно-Китайского моря быстрее Китая. Поиски лайнера, в котором реализованы футуристические технологии, превращаются в настоящую гонку.

Ранее Фокус сообщал, что истребитель F-15EX провел первые испытательные стрельбы. Датчики F-15EX обнаружили и отследили мишень, затем она была уничтожена ракетами класса "воздух-воздух". Самолет более полугода проходит всевозможные испытания.