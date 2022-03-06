За 10 днів війни до тероборони вступили 100 тис. осіб

Після закінчення війни тероборона не буде розформована, а стане частиною загальної системи безпеки України.

За 10 діб із початку масштабного вторгнення російських військ в Україну до лав територіальної оборони вступило понад 100 тис. жителів України. Коли війна закінчиться, тероборона стане окремим складником у системі оборони країни. Таку статистику навела заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі інформаційного телемарафону.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"За 10 днів війни до нас прийшло майже 100 тисяч людей у тероборону. Записатися дуже просто. У нас працює сайт sprotyv.in.ua. Там є всі контакти, гаряча лінія — вас повністю проконсультують, що саме потрібно робити і куди звертатися", — пояснила заступниця міністра.

Після війни підрозділ тероборони розформований не буде. Навіть у разі перемоги загроза з боку Росії все ще зберігатиметься, пояснила замміністра, ворог буде поблизу доти, доки наш північний сусід знаходиться поряд із нами.

"Тому ми повинні бути завжди готові до цього опору", — сказала Маляр, уточнивши, що закон про національний опір передбачає наявність такої системи, коли кожен мешканець територіальної громади може зробити свій внесок.

Раніше Фокус повідомляв, що Татарів в Івано-Франківській області перетворився на селище в глибокому тилу, куди мають намір потрапити десятки тисяч мешканців Києва, Харкова, Херсона та Сум. Взимку сюди, як правило, з'їжджаються лижники з усієї України, але вже більше тижня на лижах у найближчих селищах ніхто не катається.