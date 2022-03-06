За 10 дней войны в тероборону вступили 100 тыс. человек

По завершении войны тероборона не будет расформирована, а станет частью общей системы безопасности Украины.

За 10 суток с начала масштабного вторжения российских войск в Украину в ряды территориально обороны вступили более 100 тыс. жителей Украины. Когда война закончится, тероборона станет отдельной составной единицей в системе обороны страны. Такую статистику привела заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире информационного телемарафона.

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"За 10 дней войны к нам пришло около 100 тысяч человек в терроборону. Записаться очень просто. У нас работает сайт sprotyv.in.ua. Там есть все контакты, горячая линия — вас полностью проконсультируют, что именно нужно делать и куда обращаться", — объяснила замминистра.

После войны тероборона расформирована не будет. Даже в случае победы угроза со стороны России все еще будет сохраняться, объяснила замминистра, враг будет поблизости до тех пор, пока наш северный сосед находится рядом с нами.

"Поэтому мы должны быть всегда готовы к этому сопротивлению", — сказала Маляр, уточнив, что закон о национальном сопротивлении предполагает наличие такой системы, когда каждый житель территориальной общины может внести свой вклад.

Напомним, что бывший руководитель ОП Андрей Богдан вернулся из-за границы и вступил в тероборону Киева. На своей странице в Facebook чиновник также объяснил, что защищать Украину едут многие бизнесмены, волонтеры и обычные граждане.

Ранее Фокус сообщал, что фронтмен группы "Бумбокс" вступил в ряды Территориальной обороны и готов защищать украинскую столицу от российских захватчиков. 42-летний украинский музыкант Андрей Хлывнюк получил оружие и опубликовал фото в Instagram.