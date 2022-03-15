ЗС РФ знищують духовні споруди в Україні: з початку війни сталося близько 30 атак (фото)

Під обстріл окупантів потрапили будівлі у Київській, Донецькій, Житомирській, Харківській та Чернігівській областях. Одним із постраждалих храмів є синагога.

Російські загарбники в Україні знищують духовні споруди, незважаючи на "правславну" політику Кремля. З початку повномасштабного вторгнення постраждали щонайменше 28 будівель духовного значення у щонайменше шести областях України, повідомила Державна служба з етнополітики та свободи совісті.

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"У той час як пропагандисти кремля цинічно прикривають власні імперські амбіції тезами про "захист православ'я", агресивна атака російських військ руйнує православні храми та інші святині релігійних громад України", — йдеться у повідомленні.

Серед постраждалих храмів: Святогірська лавра у Донецькій області, Другий Митрофанівський храм у Лисичанську, Свято-Катерининський храм у Щасті Луганської області, храм на честь святителя Іоасафа Білгородського у Києві, Георгіївський храм у Ніжині, храм Святої благовірної цариці Тамари під Харковом, синагога Об'єдин громади України у Харкові.

Лише 7 березня у селі Заворичі Київської області внаслідок обстрілів згоріла Георгіївська церква, збудована у 1873 році, знищено 160-річний дерев'яний храм на честь Пресвятої Богородиці Української Православної Церкви у селі В'язівка Житомирської області, а також пошкоджено храм Покрови Пресвятої Богородиці та Єлецький Успенський монастир у Чернігові, заснований у 1069 році.

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Нагадаємо, Патріарх Московський і всієї Русі Кирило (Гундяєв) з моменту початку військового вторгнення ЗС Росії в Україну жодного разу не засудив дії російської влади, зокрема президента Володимира Путіна.

Ще повідомлялося, що Папа Римський Франциск згадав на недільній месі Україну та місто Маріуполь, яке, за його словами, стало "містом-мучеником".