"Чернетка російської сторони": Подоляк про деталі мирної угоди у ЗМІ

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, Україна має свої позиції в переговорному процесі.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на новину про деталі російсько-українських переговорів, які з'явилися в британському виданні "Financial Times". За його словами, деталі в мирній угоді з 15 пунктів є чернеткою із запитом російської сторони. Серед них є відмова України від вступу до НАТО та скорочення власної армії. Подоляк заявив, що Україна має свої позиції. Про це він повідомив у Twitter.

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"Коротко. Financial Times опублікувала чернетку, яка демонструє запит російської сторони. Не більше. Українська сторона має свої позиції", — написав радник глави Офісу Президента.

Проте Михайло Подоляк підтвердив частину обговорюваних пунктів. За його словами, зараз це — припинення вогню, виведення російських військ та гарантії безпеки від низки країн.

Нагадаємо, 16 березня видання Financial Times опублікувало новину з деталями щодо російсько-українських переговорів, які журналісти отримали від трьох учасників переговорів. За інформацією журналістів, Україна та Росія розробили мирну угоду, яка складається з 15 пунктів. План включає, що Україна відмовиться від вступу до НАТО, не розміщуватиме іноземні військові бази та озброєння в обмін на захист союзників. Крім того, пропонують скорочення кількості української армії.

Глава переговорної делегації Росії Володимир Мединський заявив, що Україна пропонує австрійський та шведський варіант нейтральної демілітаризованої держави. Крім того, важливо домовиться з питань "денацифікації", прав російськомовних та становища російської мови.