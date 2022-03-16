Як Австрія та Швеція. Україна запропонувала ідею нейтральної держави, — голова делегації РФ

Володимир Мединський повідомив, що Росія прагне дружніх двосторонніх відносин і хоче бачити позаблоковий статус України.

Глава делегації РФ на двосторонніх переговорах та помічник президента Володимир Мединський заявив, що переговорний процес із Україною йде важко та повільно, але Росія щиро прагне миру. За його словами, РФ прагне того, щоб Україна стала нейтральною та дружньою щодо Росії державою. Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

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"Повірте, що прагнення нашої держави та завдання, яке поставив президент, — це завдання досягнення миру на землі України, це мирна, нейтральна, дружня стосовно нас держава", — заявив Мединський.

Загалом його риторика не розходиться із заявами офіційних осіб РФ, які довго наполягали на тому, щоб Україна не ставала форпостом для НАТО. За словами Мединського, серед іншого Київ пропонує реалізувати в Україні австрійський або шведський варіант демілітаризованої держави, яка матиме власну армію та військово-морські сили.

"Обговорюється цілий комплекс питань, пов'язаних із розміром української армії. Україна пропонує австрійський ц шведський варіант нейтральної демілітаризованої держави. Усі ці питання обговорюються на рівні керівництв міністерств оборони Росії та України", — сказав Мединський, наголосивши, що Україна й так має нейтральний статус після розпаду СРСР у 1991 році та здобуття незалежності.

Проте ключовим питанням для Росії в переговорах залишається статус Криму та Донбасу. За словами Мединського, для РФ також важливо домовитися з питань денацифікації, прав російськомовного населення та становища російської мови.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що четвертий раунд переговорів про закінчення війни між представниками України та Росії триває важко. Він наголосив на наявності розбіжностей у переговорному процесі через "дуже різні політичні системи".

Перед початком четвертого раунду переговорів 14 березня Михайло Подоляк заявив про незмінну позицію України у вимогах негайного виведення російських військ з української території та надання Україні гарантій безпеки.