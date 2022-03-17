Ключовим моментом на переговорах з РФ залишається Крим та Донбас, — Подоляк

За словами радника голови ОП, позиція Києва залишається незмінною — Крим та Донбас мають бути у складі України.

Одним з ключових питань на російсько-українських переговорах залишається питання окупованого Криму та Донбасу. Наразі обговорюється варіант управління цими територіями. А коли він з'явиться, його додатково обговорять президенти України та Росії на зустрічі. Про це повідомив радник голови офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю польському виданню "WP Wiadomosci".

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На питання про те, чи розглядається можливість повернення Донецька та Луганська під контроль України, Подоляк відповів, що переговори з цього питання продовжуються, сторони переговорів обговорюють правильну формулу. Як тільки варіант буде знайдено, його додатково обговорять Володимир Зеленський та Володимир Путін під час зустрічі.

Михайло Подоляк заявив, що позиція Києва залишається незмінною — Крим та Донбас мають бути у складі України. Він додав, що за фактом на окупованих територіях наразі керує російська адміністрація. Тому на переговорах обговорюють подальші варіанти керування ними.

"Я вважаю, що ми маємо бути тверезими у своїх судженнях. Де-юре Крим, Донецьк і Луганськ залишаються частиною України, але де-факто ми їх не контролюємо, там працює російська адміністрація. Одним з ключових питань залишається те, як керувати цими територіями. Проблема в тому, що РФ увійшла до нас з війною, замість того, щоб почати розмову", — сказав він.

Нагадаємо, 17 березня Михайло Подоляк заявив, що зустріч Путіна та Зеленського може відбутися найближчими тижнями. Підготовку до неї розпочнуть відразу після закінчення роботи над мирним договором. За його словами, зустріч двох президентів може відбутися в будь-якій країні, окрім Росії.

Крім того, радник голови Офісу президента повідомив, що узгодження мирної угоди між Україною та Росією може зайняти від кількох днів до 1,5 тижня. Один з ключових пунктів мирної угоди — негайне виведення російських військ з території України.