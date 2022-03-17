Ключевым моментом на переговорах с РФ остается Крым и Донбас, — Подоляк

По словам советника главы ОП, позиция Киева остается неизменной — Крым и Донбасс должны быть в составе Украины.

Одним из ключевых вопросов на российско-украинских переговорах остается вопрос оккупированного Крыма и Донбасса. Сейчас обсуждается вариант управления этими территориями. А когда он появится, то его дополнительно обсудят президенты Украины и России на встрече. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью польскому изданию "WP Wiadomosci".

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На вопрос о том, рассматривается ли возможность возвращения Донецка и Луганска под контроль Украины Подоляк ответил, что переговоры по этому вопросу продолжаются, стороны переговоров обсуждают правильную формулу. Как только вариант будет найден — его дополнительно обсудят Владимир Зеленский и Владимир Путин во время встречи.

Михаил Подоляк заявил, что позиция Киева остается неизменной — Крым и Донбасс дожны быть в составе Украины. Он добавил, что по факту на оккупированных территориях сейчас управляет российская администрация. Поэтому на переговорах обсуждают дальнейшие варианты управления ними.

"Я считаю, что мы должны быть трезвы в своих суждениях. Де-юре Крым, Донецк и Луганск остаются частью Украины, но де-факто мы их не контролируем, там работает российская администрация. Одним из ключевых вопросов остается то, как управлять этими территориями. Проблема в том, что РФ вошла к нам с войной, вместо того, чтобы начать разговор", — сказал он.

Напомним, 17 марта Михаил Подоляк заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться в ближайшие недели. Подготовку к ней начнут сразу же после окончания работы над мирным договором. По его словам, встреча двух президентов может произойти в любой стране, кроме России.

Кроме того, советник главы Офиса президента сообщил, что согласование мирного соглашения между Украиной и Россией может занять от нескольких дней до 1,5 недели. Один из ключевых пунктов мирного соглашения — немедленный вывод российских войск с территории Украины.