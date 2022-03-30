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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Вторгнення в Україну: Генштаб повідомив про суттєві втрати Росії

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Український воїн, зсу,
Фото: Генштаб ВСУ | Український воїн

Бойова бригада ЗСУ розбила колону росіян: 5 із 15 одиниць техніки знищили повністю. А російська десантно-штурмова бригада поховала 200 людей.

На 35-ту добу протистояння Українського народу повномасштабному російському вторгненню противник частково відводить деякі підрозділи з території Київської та Чернігівської областей. Про це повідомляє Генштаб.

Неробочу техніку перевозять до ОРДЛО

У ЗС РФ виникли значні складнощі з введенням у бойовий склад техніки, яку знімають із довгострокового зберігання. Повідомляють, що в 163-му танковому полку зі складу 150-ї мотострілецької дивізії присутня значна кількість неробочої техніки. Її планують перевезти на тягачах до ОРДЛО та спробувати відновити.

Втрати російських військ

ЗС РФ продовжують зазнавати суттєвих втрат. 28 березня в пункті постійної дислокації 83-ї окремої десантно-штурмової бригади відбулася церемонія прощання із загиблими — приблизно 200 людей.

Одна з бойових бригад Сухопутних військ ЗСУ знищила колону російської техніки. З 15 одиниць 5 повністю розбиті, інші пошкоджені.

Розбита російська техніка
Розбита російська техніка
Розбита російська техніка
Розбита російська техніка
Розбита російська техніка
Розбита російська техніка
Розбита російська техніка
Розбита російська техніка
Розбита російська техніка
Розбита російська техніка
Розбита російська техніка
Розбита російська техніка
Розбита російська техніка
Розбита російська техніка
Розбита російська техніка

Білорусь заперечує свою участь у війні

Керівництво Білорусі безперешкодно надає свою територію підрозділам ЗС РФ — для розміщення авіації та платформ запуску крилатих та балістичних ракет. Водночас пресслужба Генштабу нагадує, що згідно з міжнародними нормами, країну, яка надає свою територію, повітряний простір для завдання ударів по третій стороні, вважають агресором.

Поранені росіяни лікуються в Білорусі

До того ж Білорусь надає російським військам свою мережу закладів охорони здоров'я. За наявною інформацією, в останню добу до Гомельської області прибула численна група поранених російських військовослужбовців.

Раніше Фокус повідомляв, що дві колони російської техніки у складі 450 одиниць техніки повертаються до Росії. Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко. Ці колони раніше дислокувалися в межах Броварів, у районі Нової та Старої Басані.