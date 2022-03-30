Вторгнення в Україну: Генштаб повідомив про суттєві втрати Росії

Бойова бригада ЗСУ розбила колону росіян: 5 із 15 одиниць техніки знищили повністю. А російська десантно-штурмова бригада поховала 200 людей.

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На 35-ту добу протистояння Українського народу повномасштабному російському вторгненню противник частково відводить деякі підрозділи з території Київської та Чернігівської областей. Про це повідомляє Генштаб.

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Неробочу техніку перевозять до ОРДЛО

У ЗС РФ виникли значні складнощі з введенням у бойовий склад техніки, яку знімають із довгострокового зберігання. Повідомляють, що в 163-му танковому полку зі складу 150-ї мотострілецької дивізії присутня значна кількість неробочої техніки. Її планують перевезти на тягачах до ОРДЛО та спробувати відновити.

Втрати російських військ

ЗС РФ продовжують зазнавати суттєвих втрат. 28 березня в пункті постійної дислокації 83-ї окремої десантно-штурмової бригади відбулася церемонія прощання із загиблими — приблизно 200 людей.

Одна з бойових бригад Сухопутних військ ЗСУ знищила колону російської техніки. З 15 одиниць 5 повністю розбиті, інші пошкоджені.

[ + – ] Розбита російська техніка [ + – ] Розбита російська техніка [ + – ] Розбита російська техніка [ + – ] Розбита російська техніка [ + – ] Розбита російська техніка

Білорусь заперечує свою участь у війні

Керівництво Білорусі безперешкодно надає свою територію підрозділам ЗС РФ — для розміщення авіації та платформ запуску крилатих та балістичних ракет. Водночас пресслужба Генштабу нагадує, що згідно з міжнародними нормами, країну, яка надає свою територію, повітряний простір для завдання ударів по третій стороні, вважають агресором.

Поранені росіяни лікуються в Білорусі

До того ж Білорусь надає російським військам свою мережу закладів охорони здоров'я. За наявною інформацією, в останню добу до Гомельської області прибула численна група поранених російських військовослужбовців.

Раніше Фокус повідомляв, що дві колони російської техніки у складі 450 одиниць техніки повертаються до Росії. Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко. Ці колони раніше дислокувалися в межах Броварів, у районі Нової та Старої Басані.