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Военный Фокус Российско-украинская война

Вторжение в Украину: Генштаб сообщил о существенных потерях России

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Украинский воин, всу,
Фото: Генштаб ВСУ | Украинский воин

Боевая бригада ВСУ разбила колонну россиян: 5 из 15 единиц техники уничтожены полностью. А российская десантно-штурмовая бригада похоронила 200 человек.

На 35-е сутки противостояния Украинского народа полномасштабному российскому вторжению противник частично отводит отдельные подразделения с территории Киевской и Черниговской областей. Об этом сообщает Генштаб.

Нерабочую технику перевозят в ОРДЛО

У ВС РФ возникли значительные сложности с введением в боевой состав техники, которую снимают с долгосрочного хранения. Сообщается, что в 163-м танковом полку из состава 150-й мотострелковой дивизии присутствует существенное количество нерабочей техники. Ее планируют перевезти на тягачах в ОРДЛО и попытаться восстановить.

Потери российских войск

ВС РФ продолжают нести существенные потери. 28 марта в пункте постоянной дислокации 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады прошла церемония прощания с погибшими — примерно 200 человек.

Одна из боевых бригад Сухопутных войск ВСУ уничтожила колонну российской техники. Из 15 единиц 5 полностью разбиты, остальные повреждены.

Разбитая российская техника, техника рф, военная техника, потери россии
Разбитая российская техника
Разбитая российская техника, техника рф, военная техника, потери россии
Разбитая российская техника
Разбитая российская техника, техника рф, военная техника, потери россии
Разбитая российская техника
Разбитая российская техника, техника рф, военная техника, потери россии
Разбитая российская техника
Разбитая российская техника, техника рф, военная техника, потери россии
Разбитая российская техника
Разбитая российская техника, техника рф, военная техника, потери россии
Разбитая российская техника, техника рф, военная техника, потери россии
Разбитая российская техника, техника рф, военная техника, потери россии
Разбитая российская техника, техника рф, военная техника, потери россии
Разбитая российская техника, техника рф, военная техника, потери россии

Беларусь отрицает свое участие в войне

Руководство Беларуси беспрепятственно предоставляет свою территорию подразделениям ВС РФ — для размещения авиации и платформ запуска крылатых и баллистических ракет. Вместе с тем, пресс-служба Генштаба напоминает, что согласно международным нормам, страна, предоставляющая свою территорию, воздушное пространство для нанесения ударов по третьей стороне, считается агрессором.

Раненые россияне лечатся в Беларуси

Ко всему прочему, Беларусь предоставляет российским войскам свою сеть здравоохранительных учреждений. По имеющейся информации, в последние сутки в Гомельскую область прибыла многочисленная группа раненых российских военнослужащих.

Ранее Фокус сообщал, что две колонны российской техники в составе 450 единиц техники возвращаются обратно в Россию. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. Эти колонны прежде дислоцировались в границах Броваров, в районе Новой и Старой Басани.