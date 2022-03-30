Вторжение в Украину: Генштаб сообщил о существенных потерях России
Боевая бригада ВСУ разбила колонну россиян: 5 из 15 единиц техники уничтожены полностью. А российская десантно-штурмовая бригада похоронила 200 человек.
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На 35-е сутки противостояния Украинского народа полномасштабному российскому вторжению противник частично отводит отдельные подразделения с территории Киевской и Черниговской областей. Об этом сообщает Генштаб.
Нерабочую технику перевозят в ОРДЛО
У ВС РФ возникли значительные сложности с введением в боевой состав техники, которую снимают с долгосрочного хранения. Сообщается, что в 163-м танковом полку из состава 150-й мотострелковой дивизии присутствует существенное количество нерабочей техники. Ее планируют перевезти на тягачах в ОРДЛО и попытаться восстановить.
Потери российских войск
ВС РФ продолжают нести существенные потери. 28 марта в пункте постоянной дислокации 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады прошла церемония прощания с погибшими — примерно 200 человек.
Одна из боевых бригад Сухопутных войск ВСУ уничтожила колонну российской техники. Из 15 единиц 5 полностью разбиты, остальные повреждены.
Беларусь отрицает свое участие в войне
Руководство Беларуси беспрепятственно предоставляет свою территорию подразделениям ВС РФ — для размещения авиации и платформ запуска крылатых и баллистических ракет. Вместе с тем, пресс-служба Генштаба напоминает, что согласно международным нормам, страна, предоставляющая свою территорию, воздушное пространство для нанесения ударов по третьей стороне, считается агрессором.
Раненые россияне лечатся в Беларуси
Ко всему прочему, Беларусь предоставляет российским войскам свою сеть здравоохранительных учреждений. По имеющейся информации, в последние сутки в Гомельскую область прибыла многочисленная группа раненых российских военнослужащих.
Ранее Фокус сообщал, что две колонны российской техники в составе 450 единиц техники возвращаются обратно в Россию. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. Эти колонны прежде дислоцировались в границах Броваров, в районе Новой и Старой Басани.