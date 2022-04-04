Замість грошей – відгули. Російським військовим в Україні не виплачують зарплату (фото)

За даними Генштабу ЗСУ, російські військові не отримують обіцяних грошей, також складається окремий список росіян, які відмовилися воювати в Україні.

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Генеральний штаб ЗСУ подав документи, що свідчать про проблеми у російській армії. Опубліковані дані вказують на те, що російським військовим не виплачують обіцяні кошти. Про це повідомляється на сторінці Генштабу у Facebook.

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У телеграмі, яку направили командирам дев'яти військових частин, виражається обурення тим, що російські військовослужбовці звернулися до центральних органів військового управління.

[ + – ] Документи російського військового командування. [ + – ] Документи російського військового командування. [ + – ] Документи російського військового командування.

З документа випливає, що окупаційні війська недоотримують грошове забезпечення, а замість зарплати військовослужбовцям пропонують додаткові вихідні. Випадки подання скарг розслідуються і навіть призначають кримінальні провадження. Більше того, повідомляється, що під час перевірки особового складу, спрямованого на російсько-українську війну, виявили терміновиків, які опинилися в Україні незаконно. Однак у документі, підписаному командувачем південного військового округу Петром Гібертом, немає вказівок на те, що солдатів слід повернути додому.

Також командування наказало скласти окремий список військовослужбовців, які відмовляються брати участь у війні.

Раніше Фокус повідомляв, що військові РФ, що повернулися з України, звільняються в масовому порядку. За даними Генштабу ЗСУ, 20-та мотострілецька дивізія РФ повернулася додому, втративши до 40% військовослужбовців, озброєння та техніки.