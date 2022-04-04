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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Замість грошей – відгули. Російським військовим в Україні не виплачують зарплату (фото)

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Російські військові, все,
Фото: ТАРС | Російські військові

За даними Генштабу ЗСУ, російські військові не отримують обіцяних грошей, також складається окремий список росіян, які відмовилися воювати в Україні.

Генеральний штаб ЗСУ подав документи, що свідчать про проблеми у російській армії. Опубліковані дані вказують на те, що російським військовим не виплачують обіцяні кошти. Про це повідомляється на сторінці Генштабу у Facebook.

У телеграмі, яку направили командирам дев'яти військових частин, виражається обурення тим, що російські військовослужбовці звернулися до центральних органів військового управління.

Документи російського військового командування.
Документи російського військового командування.
Документи російського військового командування.
Документи російського військового командування.
Документи російського військового командування.
Документи російського військового командування.
Документи російського військового командування.
Документи російського військового командування.
Документи російського військового командування.

З документа випливає, що окупаційні війська недоотримують грошове забезпечення, а замість зарплати військовослужбовцям пропонують додаткові вихідні. Випадки подання скарг розслідуються і навіть призначають кримінальні провадження. Більше того, повідомляється, що під час перевірки особового складу, спрямованого на російсько-українську війну, виявили терміновиків, які опинилися в Україні незаконно. Однак у документі, підписаному командувачем південного військового округу Петром Гібертом, немає вказівок на те, що солдатів слід повернути додому.

Також командування наказало скласти окремий список військовослужбовців, які відмовляються брати участь у війні.

Раніше Фокус повідомляв, що військові РФ, що повернулися з України, звільняються в масовому порядку. За даними Генштабу ЗСУ, 20-та мотострілецька дивізія РФ повернулася додому, втративши до 40% військовослужбовців, озброєння та техніки.