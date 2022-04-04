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Военный Фокус Российско-украинская война

Вместо денег — отгулы. Российским военным в Украине не выплачивают зарплату (фото)

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Российские военные, всу,
Фото: ТАСС | Российские военные

По информации Генштаба ВСУ, кроме недополучения обещанных денег, в России также составляют специальный список военных, которые отказываются воевать в Украине.

Генеральный штаб ВСУ представил документы, свидетельствующие о проблемах в российской армии. Опубликованные данные указывают на то, что российским военным не выплачивают обещанных денежных средств. Об этом сообщается на странице Генштаба в Facebook.

В телеграмме, которую направили командирам девяти воинских частей, выражается возмущение тем обстоятельством, что российские военнослужащие обратились в центральные органы военного управления.

зарплата российских военных, Документы российского военного командования.
Документы российского военного командования.
зарплата российских военных, Документы российского военного командования.
Документы российского военного командования.
зарплата российских военных, Документы российского военного командования.
Документы российского военного командования.
зарплата российских военных, Документы российского военного командования.
зарплата российских военных, Документы российского военного командования.
зарплата российских военных, Документы российского военного командования.

Из документа следует, что оккупационные войска недополучают денежное довольствие, а вместо зарплаты военнослужащим предлагают дополнительные выходные. Случаи подачи жалоб расследуются и даже назначают уголовные производства. Более того, сообщается, что при проверке личного состава, который был направлен на российско-украинскую войну, обнаружились срочники, которые оказались в Украине незаконно. Однако в документе, подписанном командующим южным военным округом Петром Гибертом, нет указаний о том, что солдат следует вернуть домой.

Также командование приказало составить отдельный список военнослужащих, которые отказываются участвовать в войне.

Ранее Фокус сообщал, что Вернувшиеся из Украины военные РФ увольняются в массовом порядке. По сведениям Генштаба ВСУ, 20-я мотострелковая дивизия РФ вернулась домой, потеряв до 40% военнослужащих, вооружения и техники.