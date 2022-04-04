Вместо денег — отгулы. Российским военным в Украине не выплачивают зарплату (фото)

По информации Генштаба ВСУ, кроме недополучения обещанных денег, в России также составляют специальный список военных, которые отказываются воевать в Украине.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Генеральный штаб ВСУ представил документы, свидетельствующие о проблемах в российской армии. Опубликованные данные указывают на то, что российским военным не выплачивают обещанных денежных средств. Об этом сообщается на странице Генштаба в Facebook.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

В телеграмме, которую направили командирам девяти воинских частей, выражается возмущение тем обстоятельством, что российские военнослужащие обратились в центральные органы военного управления.

[ + – ] Документы российского военного командования. [ + – ] Документы российского военного командования. [ + – ] Документы российского военного командования.

Из документа следует, что оккупационные войска недополучают денежное довольствие, а вместо зарплаты военнослужащим предлагают дополнительные выходные. Случаи подачи жалоб расследуются и даже назначают уголовные производства. Более того, сообщается, что при проверке личного состава, который был направлен на российско-украинскую войну, обнаружились срочники, которые оказались в Украине незаконно. Однако в документе, подписанном командующим южным военным округом Петром Гибертом, нет указаний о том, что солдат следует вернуть домой.

Также командование приказало составить отдельный список военнослужащих, которые отказываются участвовать в войне.

Ранее Фокус сообщал, что Вернувшиеся из Украины военные РФ увольняются в массовом порядке. По сведениям Генштаба ВСУ, 20-я мотострелковая дивизия РФ вернулась домой, потеряв до 40% военнослужащих, вооружения и техники.