Кожен п'ятий убитий в Україні окупант РФ був офіцером, — ЗМІ

В РФ офіційно підтвердили загибель 10 полковників, 20 підполковників, 31 майора та 155 молодших офіцерів.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

ЗС РФ офіційно підтвердили загибель своїх 1 351 військовослужбовців на території України, згідно з даними, доступними на 25 березня. Зі свого боку командування ЗСУ заявляє, що росіяни втратили вбитими 18 700 осіб. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

5 квітня офіційні джерела в РФ назвали імена 1 083 загиблих росіян в Україні. 217 із них — офіцери від молодшого лейтенанта до генерала, це 20% кількості всіх підтверджених втрат російської армії.

Зокрема, російська сторона підтвердила смерть генерал-майора ПДВ РФ Андрія Суховецького, хоча, за інформацією командування ЗСУ, загинуло семеро генералів ЗС РФ.

Більше того, є офіційні підтвердження загибелі 10 полковників, 20 підполковників, 31 майора та 155 молодших офіцерів.

Чому гине порівняно багато офіцерів ЗС РФ?

В арміях західних країн багато завдань під час бойових дій виконують сержанти, капрали й інші молодші чини. Для порівняння, у російській армії більшість важливих завдань відводиться офіцерам у званні не нижче за лейтенанта.

Офіцери в армії РФ відповідають за тактичне керівництво та підготовку взводів, рот або батальйонів. Сержанти водночас переважно керують технікою або виконують накази. Інакше висловлюючись, ніким не керують. Тому офіцерам доводиться брати на себе більше функцій на передовій. Звідси вища ймовірність загибелі в бою. Також у процесі вивчення списку з'ясувалося, що приблизно 15% усіх загиблих росіян — військовослужбовці в повітряно-десантних військах.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗС РФ визнало провал на інформаційному фронті й вирішило посилити цензуру в армійських лавах, за даними ГУР МО. Зрештою було вирішено або повністю заборонити російським військовим доступ у мережу, або піддавати суворій цензурі всю інформацію в інтернеті.