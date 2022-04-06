Каждый пятый убитый в Украине оккупант РФ был офицером, — СМИ

В РФ официально подтвердили гибель 10 полковников, 20 подполковников, 31 майора и 155 младших офицеров.

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ВС РФ официально подтвердили гибель своих 1 351 военнослужащих на территории Украины, согласно данным, доступным на 25 марта. В свою очередь, командование ВСУ заявляет, что россияне потеряли убитыми 18 700 человек. Об этом сообщает Русская служба BBC.

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5 апреля официальные источники в РФ назвали имена 1 083 погибших россиян в Украине. 217 из них — офицеры от младшего лейтенанта до генерала, это 20% от количества всех подтвержденных потерь российской армии.

В частности, российская сторона подтвердила смерть генерал-майора ВДВ РФ Андрея Суховецкого, хотя, по информации командования ВСУ, погибли семь генералов ВС РФ.

Более того, есть официальные подтверждения гибели 10 полковников, 20 подполковников, 31 майора и 155 младших офицеров.

Почему гибнет сравнительно много офицеров ВС РФ?

В армиях западных стран многие задачи во время боевых действий выполняют сержанты, капралы и прочие младшие чины. Для сравнения, в российской армии большинство важных задач отводится офицерам в звании не ниже лейтенанта.

Офицеры в армии РФ отвечают за тактическое руководство и подготовку взводов, рот или батальонов. Сержанты, в свою очередь, по преимуществу только управляют техникой или выполняют приказы. Иначе говоря, никем не руководят. Поэтому офицерам приходится брать на себя большее функций на передовой. Отсюда выше вероятность гибели в бою. Также при изучении списка выяснилось, что порядка 15% всех погибших россиян — военнослужащие воздушно-десантных войсках.

Ранее Фокус сообщал, что ВС РФ признало провал на информационном фронте и решило усилить цензуру в армейских рядах, по данным ГУР МО. В итоге было решено либо полностью запретить российским военным доступ в сеть, либо подвергать строгой цензуре всю информацию в интернете.