ВС РФ признало провал на информационном фронте и усиливает цензуру в армии, — ГУР МО

Российским военным либо полностью запретят доступ в сеть, либо будут подвергать строгой цензуре любые сообщения и информацию в интернете.

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Российское военное командование жалуется на то, что информационное влияние на российских военных со стороны ВСУ и украинских спецслужб усилилось. Об этом сообщает главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

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Об информационной войне, агитации и пропаганде с украинской стороны упоминается в "Выписке по приказу заместителя командующего западным военным округом по военно-политической работе", которую российское командование рассылает в военные части.

В документе идет речь о том, что "командиры всех степеней столкнулись с противодействием личного состава", которое высказывает недовольство продолжающейся войной в Украине. За падение морального духа своих солдат и то, что российские военнослужащие не видят для себя мотивации в участии в боестолкновениях с украинскими военными, командование ВС РФ возлагает вину на сеть Интернет и популярные мессенджеры.

[ + – ] "Выписка по приказу заместителя командующего западным военным округом по военно-политической работе". [ + – ] "Выписка по приказу заместителя командующего западным военным округом по военно-политической работе".

Авторы документа упоминают, что в качестве основных способов влияния на военных РФ избрано "воздействие на историческую память (упоминается об искажении исторических фактов истории России), а также манипулирование мнениями с помощью агентов влияния". Как считает российское командование, распространяются ложные сведения о происходящем на болях боевых действий и общем положении на фронте.

В качестве мер защиты от "пагубного" влияния онлайн-СМИ российское командование решило ограничить своим военным доступ в Интернет. Отдан приказ провести мероприятия по "средствам ограничения выхода личного состава в телекоммуникационно-информационную сеть Интернет с персональных мобильных устройств, имеющих расширенные мультимедийные возможности".

Российским военнослужащим решили либо полностью запретить доступ в сеть, либо подвергать строгой цензуре любые сообщения и любую информацию, которая размещается в телекоммуникационно-информационной сети Интернет.

Ранее Фокус сообщал, что появилось видео с множеством свежих могил десантников РФ в Ставрополе. Над могилами висят флаги ВДВ и морской пехоты РФ.