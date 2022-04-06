ЗС РФ визнали провал на інформаційному фронті та посилюли цензуру в армії, — ГУР МО

Російським військовим або повністю заборонять доступ до мережі, або піддаватимуть суворій цензурі будь-які повідомлення й інформацію в інтернеті.

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Російське військове командування скаржиться на те, що інформаційний уплив на російських військових із боку ЗСУ й українських спецслужб посилився. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

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Про інформаційну війну, агітацію та пропаганду з української сторони згадується у "Виписці з наказу заступника командувача західного військового округу щодо військово-політичної роботи", яку російське командування розсилає у військові частини.

У документі йдеться про те, що "командири всіх ступенів зіткнулися з протидією особового складу", яке висловлює невдоволення війною, що триває в Україні. За падіння морального духу своїх солдатів і те, що російські військовослужбовці не бачать для себе мотивації щодо участі в бойових зіткненнях із українськими військовими, командування ЗС РФ покладає провину на мережу інтернет та популярні месенджери.

Автори документа згадують, що основними способами впливу на військових РФ обрано "вплив на історичну пам'ять (згадується про спотворення історичних фактів історії Росії), а також маніпулювання думками за допомогою агентів упливу". Як вважає російське командування, поширюються неправдиві відомості про те, що відбувається на болях бойових дій і загальне становище на фронті.

Як заходи захисту від "згубного" впливу онлайн-ЗМІ російське командування вирішило обмежити своїм військовим доступ до інтернету. Відданий наказ провести заходи щодо "засобів обмеження виходу особового складу в телекомунікаційно-інформаційну мережу інтернет із персональних мобільних пристроїв, які мають розширені мультимедійні можливості".

Російським військовослужбовцям вирішили або повністю заборонити доступ до мережі, або піддавати суворій цензурі будь-які повідомлення та будь-яку інформацію, що розміщується в телекомунікаційно-інформаційній мережі інтернет.

Раніше Фокус повідомляв, що з'явилося відео з безліччю нових могил десантників РФ у Ставрополі. Над могилами висять прапори ВДВ і морської піхоти РФ.