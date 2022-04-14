РФ планує оточити 44 тис. українських військових у битві за Донбас, — Зеленський

Президент розкрив близькострокові цілі Росії та нагадав, що зброї Україні потрібно якнайбільше та якнайшвидше.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближча мета Кремля – оточити 44 тисячі українських військових у ході масштабної битви за Донбас і забрати цю територію. Про це повідомляє ВВС.

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В інтерв'ю британському виданню президент наголосив, що росіяни не просто захоплюють території. Вони руйнують усе на своєму шляху, ґвалтують людей, забирають усе, що бачать, мародерять, застосовують тактику випаленої землі та залишають за собою спустошені міста. Зеленський розповів, які в нього були емоції під час відвідин Бучі.

"Я нічого, крім ненависті, не відчував після того, що побачив у Бучі. Крім ненависті до російських військових", — пояснив він.

Також він звернувся з проханням до Заходу прискорити постачання зброї, щоб відбити вторгнення російських військ.

"Вони намагаються нам допомогти й допомагають. Але все-таки нам необхідно швидше та більше", — пояснив Зеленський, уточнивши, що від того, як швидко вдасться отримати зброю, залежить термін продовження війни.

Раніше Фокус розбирався в тому, якою буде підтримка України союзниками в довгостроковій війні. Якби постачання західного озброєння було своєчасним, українська армія мала б менше проблеми на полі бою. Проте готовність України боротися підштовхує західних союзників до розширення підтримки у військовій сфері.