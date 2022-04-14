РФ планирует окружить 44 тыс. украинских военных в битве за Донбасс, — Зеленский

Президент раскрыл ближнесрочные цели России и напомнил, что оружия Украине нужно как можно больше и как можно скорее.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ближайшая цель Кремля — окружить 44 тысячи украинских военных в ходе масштабной битвы за Донбасс и забрать эту территорию. Об этом сообщает BBC.

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В интервью британскому изданию президент отметил, что россияне не просто захватывают территории. Они рушат все на своем пути, насилуют людей, забирают все, что видят, мародерствуют, применяют тактику выжженной земли и оставляют за собой опустошенные города. Зеленский рассказал, какие у него были эмоции во время посещения Бучи.

"Я ничего кроме ненависти не чувствовал после того, что увидел в Буче. Кроме ненависти к российским военным", — пояснил он.

Также он обратился с просьбой к Западу ускорить поставки оружия, чтобы отразить вторжение российских войск.

"Они пытаются нам помочь и помогают. Но все-таки нам необходимо быстрее и больше", — объяснил Зеленский, уточнив, что от того, как быстро удастся получить оружие, зависят сроки продолжения войны.

Ранее Фокус разбирался в том, какой будет поддержка Украины союзниками в долгосрочной войне. Если бы поставки западного вооружения были своевременными, у украинской армии было бы меньше проблемы на поле боя. Однако готовность Украины сражаться подталкивает западных союзников расширить поддержку в военной сфере.