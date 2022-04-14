Больше оружия. Какой будет поддержка Украины союзниками в долгосрочной войне

Запоздалые поставки западного оружия усугубили проблемы, с которыми Украина столкнулась на поле боя. Но готовность Украины сражаться демонстрирует западным союзникам, что помощь должна идти уже сейчас — если мы хотим основательно подготовиться к летнему наступлению России.

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…Накануне вторжения России в Украину я сидел на конференции за одним столом с генерал-полковником Александром Сырским, командующим сухопутными войсками Украины, в окружении его помощников по разведке и планированию.

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Разочарование его команды буквально витало в воздухе. Многие годы они рассказывали своим союзникам в США и Великобритании о своих уязвимостях в борьбе с Россией, а военная помощь оставалась ограниченной по масштабам. Когда же вторжение стало неизбежным, военную помощь отложили, поскольку западные столицы посчитали, что у них недостаточно времени для обучения украинских военных использованию нового оружия.

Фокус перевел новый текст Джека Уотлинга, посвященный поддержке Украины со стороны ее союзников в долгосрочной перспективе.

Танки, самолеты и ракеты. Поддержка Украины союзниками в долгосрочной войне

Как минимум с 2019 года украинские сухопутные войска обращаются к своим союзникам с одними и теми же запросами: ПВО средней дальности, противотанковое оружие, контрбатарейные радары, контрснайперские системы, системы борьбы с беспилотниками и оружие для мобилизованных.

Как объяснил мне за несколько дней до начала войны генерал-лейтенант Руслан Хомчак, заместитель председателя Совета национальной безопасности и обороны, Украина хочет вести мобильную оборону, маневрируя, чтобы противостоять осям наступления противника, уничтожая российскую бронетехнику и нанося удары по российской артиллерии из-за пределов прямой видимости, а затем навязывая бои на истощение на пересеченной местности.

План украинцев оказался верным, но недостаток военной помощи в преддверии конфликта дорого им обошелся. Россия атаковала по нескольким направлениям: крупные бронетанковые силы наступали на юг из Беларуси, на юго-запад из Белгорода, на северо-запад из Ростова и на север из Крыма.

После начала войны Украина не могла безопасно передислоцировать свои силы под воздушной угрозой противника. У ВСУ было достаточно противотанковых средств, чтобы сдержать противника лишь по одной оси, и было принято решение использовать их для защиты Киева.

Лишенные возможности атаковать российскую артиллерию, украинцы наблюдали, как их города превратились в руины.

Им удалось отстоять столицу, но они потеряли значительные территории на юге и востоке. Если Украина сможет сдержать еще одно наступление на Донбассе, ей придется восстанавливать свои силы для длительной борьбы.

Поскольку военная помощь была оказана слишком поздно, западные столицы отдали предпочтение оружию, которое можно было немедленно использовать для сдерживания наступления России. Эта помощь сыграла решающую роль в предотвращении захвата Киева. Однако теперь, когда основные усилия России переместились на Донбасс, основные потребности Украины меняются.

Международные союзники обещают удовлетворить эти требования, отправляя танки Т-72, защищенные мобильные средства и нескончаемый поток противотанкового оружия, переносных зенитно-ракетных комплексов и противопехотных боеприпасов. Но поскольку риск падения Киева миновал, у союзников Украины есть возможность вернуть инициативу, предоставив оружие, которое требует более длительного обучения, и тем самым подготовив Украину к угрозам, следующим после предстоящего наступления.

[ + – ] Поскольку военная помощь была оказана слишком поздно, западные столицы отдали предпочтение оружию, которое можно было немедленно использовать для сдерживания наступления России. Эта помощь сыграла решающую роль в предотвращении захвата Киева

Украинцы готовятся к наступлению на север из Мариуполя и на юг из окрестностей Харькова. Им предстоит тяжелый месяц боев. Теперь российские части понимают, с чем они столкнулись. Уменьшив линии снабжения, они наверняка смогут увеличить концентрацию авиации и артиллерии. Их цель – окружить украинские войска в зоне действий объединенных сил на Донбассе. В то же время украинские войска уверены, что смогут удержаться, хоть и с большими усилиями. Украинская армия теперь воюет только на одном фронте, где она имеет численный паритет с российскими войсками и где работают лучшие из лучших военных. Им предстоит навязать своим противникам изнурительные бои на истощение.

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Независимо от того, удержит ли Украина Донбасс к концу месяца, Россия должна будет принять решение. У Украины нет стимула соглашаться на прекращение огня, которое равносильно тому, чтобы позволить России постепенно аннексировать ее территорию. Но если российское правительство не достигнет ощутимого успеха, о котором можно будет объявить на параде в честь Дня Победы 9 мая, ему придется решить, находится ли оно в состоянии войны. Москва направила в Украину основную часть своих боеспособных сил. Если потребуется передислокация подразделений, ей придется мобилизовать резервистов и провести призыв. Это может привести к серьезным изменениям в риторике Москвы и отложить возобновление российского наступления минимум на два месяца, до завершения подготовки и оснащения новых частей.

Украинские вооруженные силы к тому времени также будут сильно истощены. Вопрос в том, сможет ли Запад предпринять упреждающие действия, чтобы удержать Россию от эскалации летнего наступления, а в противном случае – обеспечить оснащение и подготовку украинских подразделений к следующему раунду боевых действий за пределами Донбасса. Для этого потребуется обучение работе с новым оружием и восстановление некоторых украинских подразделений, а также замена основного оснащения. Если союзники Украины не начнут этот процесс сейчас, они рискуют снова застрять на полпути между тем, что нужно Украине, и тем, что ее вооруженные силы успеют освоить.

Бои в воздухе: американские F-16 вместо египетских МиГ-29?

Украинские ВВС оказывают доблестное сопротивление, но их постепенно ослабляют и ограничивают расширяющиеся российские боевые воздушные патрули и системы ПВО. Если Украина не получит больше самолетов, Россия будет свободно совершать налеты вглубь Украины, нанося удары по ее логистическим узлам и тренировочным базам. Однако замена МиГ-29 в рядах украинских ВВС сопряжена с рядом трудностей. Самолеты западной разработки будут поставляться непомерно медленно не только из-за необходимости обучения пилотов, но и из-за инфраструктуры для технического обслуживания и подготовки наземного экипажа.

[ + – ] МиГ-29 ВВС Украины Фото: Википедия

Еще одна сложность заключается в том, что на большинстве современных западных самолетов установлено коммуникационное и другое чувствительное оборудование, и потребуется время для его демонтажа с самолетов, предназначенных для Украины. Между прочим, это одно из основных препятствий для поставки Украине польских МиГ-29, которые Варшава предлагала в начале конфликта. На этих самолетах установлено оборудование НАТО (прежде всего, средства связи и авионика), которое необходимо удалить, чтобы предотвратить компрометацию. Сами же корпуса самолетов представляют собой старую и менее мощную модель, к тому же сильно изношены.

Однако есть и альтернативные варианты. Недавно Египет закупил 46 новейших российских самолетов МиГ-29М вместе с комплектом активных ракет Р-77 с радиолокационным наведением, о которых неоднократно просила Украина. Египет также заказал самолеты Су-35, но те оказались гораздо хуже египетских Rafales французской сборки. Поэтому вполне вероятно, что египетские ВВС будут рады замене МиГ-29М на F-16 американского производства. Египет уже эксплуатирует множество F-16 и обладает инфраструктурой для расширения их парка.

Нет никаких опасений, что американские технологии будут скомпрометированы при передаче Египту современных F-16. Правительство США выразило готовность экспортировать F-16 в Турцию – несмотря на наличие на турецкой земле С-400 российского производства, – а также на Тайвань.

В первый месяц войны в Украине было недостаточно времени для изучения таких вариантов. Организация такой сложной сделки требует значительной дипломатической работы, и мало кто ожидал, что Украина выдержит первое наступление. Однако теперь, когда конфликт затянулся, такие варианты вполне жизнеспособны – более того, жизненно необходимы. МиГ-29М, хотя и эффективно противостоит ПВО, не обладает достаточной дальностью полета, чтобы бороться за господство в воздухе над Донбассом, особенно в условиях расширения российских ПВО. Но он обеспечит защиту западной Украины. Тем временем поставка боеприпасов Switchblade-600 должна дать украинским ВС инструмент для противодействия российских ПВО, создавая возможности для более агрессивных воздушных операций всей украинской авиации.

Оборона на земле: не отправляйте что попало

Хотя непрерывная поставка противотанковых, переносных зенитно-ракетных комплексов и других ракет ПВО остается насущной необходимостью, украинские сухопутные части неизбежно будут ослаблены интенсивностью огневой мощи противника, независимо от низких навыков и эффективности российских формирований в ближнем бою. Вероятно, Украина пересмотрит свой подход к ведению боев, перейдя к маневренным сражениям с целью уничтожения российских сил и захвата ключевых точек местности вместо позиционной городской обороны, позволившей противостоять России в начале наступления. Таким образом вырисовываются три основные потребности: средства ПВО, бронетехника и артиллерийские боеприпасы.

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У Украины есть системы ПВО, но они не смогут обеспечить поддержку наземным силам без наведения на цель с помощью радаров. Россия успешно вывела из строя многие радары для поиска, управления огнем и захвата целей широкого радиуса действия, которые помогали зенитным батареям Украины. Зенитные ракеты все еще представляют серьезную угрозу для российских самолетов, но они будут менее эффективны в обеспечении защиты мобильных украинских сил вблизи российской границы. Это усугубляется тем, что некоторые машины поддержки украинских систем ПВО не могут использоваться в своей мобильной роли из-за хронической нехватки запчастей.

Украина уже несколько лет четко заявляет о необходимости отказаться от советской противовоздушной обороны. По крайней мере с 2019 года Киев запрашивает американо-норвежскую National Advanced Surface-to-Air Missile System (национальную перспективную зенитно-ракетную систему). Эта система средней дальности менее известна, чем Patriot, но она широко используется, в частности, обеспечивая прикрытие Белого дома и других важнейших объектов в Вашингтоне. Именно эта система лучше всего подошла бы для совместного использования НАТО.

Европейские члены НАТО сами испытывают нехватку средств ПВО, поэтому систему вряд ли передадут в подарок, но есть возможности для ее производства. Украинских военных можно будет обучить работе с системой за пределами Украины.

Предоставление Украине тактических мобильных систем ПВО позволит Украине маневрировать вблизи российской границы и занимать города, совершая налеты на российские линии снабжения, как это успешно делалось в 2014 и 2015 годах. Украинские силы должны оставаться мобильными, чтобы избежать обстрелов артиллерии из самой России. Кроме того, мобильным силам необходима защита, поскольку, двигаясь на большой скорости, такие группы рискуют попасть в засаду.

Существует большой риск, что страны НАТО вытащат со складов все изношенные бронемашины и начнут переправлять их в Украину. От этого было бы мало толку.

Перспектива получить огромное количество машин с совершенно разными требованиями к запчастям, характеристиками и степенью износа станет для Украины логистической катастрофой.

Это перегрузит материально-технические возможности украинских вооруженных сил, уже находящиеся на пределе. Более того, многие из машин этой категории уже не производятся, и поэтому запчастей для них будет не хватать. Соответственно, обучение использованию этих систем нецелесообразно. Вместо этого союзники по НАТО должны стандартизировать как можно меньше типов бронетехники, которые все еще производятся, и обеспечить достаточное количество таких машин. Конкретные модели бронетехники не так важны, как надежность и доступность запчастей. Наконец, украинским сухопутным войскам нужна артиллерия. В первую очередь им понадобятся боеприпасы для "Градов" и 152-мм гаубиц, которые НАТО может взять из старых советских запасов.

[ + – ] Существует большой риск, что страны НАТО вытащат со складов все изношенные бронемашины и начнут переправлять их в Украину. От этого было бы мало толку Фото: Getty Images

Обеспечить Украину большими объемами новых типов бронетехники и некоторыми точными системами вооружения гораздо сложнее, чем просто поставить оборудование. Поскольку обучение военных должно проводиться за пределами Украины, скорее всего, потребуется обучать прежде всего инструкторов. Для украинской стороны крайне важно и очень сложно скрыть маршруты доставки оборудования, а также места его хранения и выдачи подразделениям. Точные детали того, как это можно сделать, лучше не обсуждать публично.

Замечу, что союзникам Украины стоит расслабиться и не вникать в детали управления организационными процессами внутри Украины. Украинские военные продемонстрировали свою компетентность в планировании и способность реализовывать эти планы. Международные партнеры могут предложить консультации, но им не следует оценивать, что может и не может делать Украина внутри своих границ.

Закрыть море противокорабельными крылатыми ракетами

Россия блокировала работу порта Одессы, запуская множество крылатых ракет со своих кораблей по целям на юге и западе Украины. Постоянная угроза с моря не только сковывает украинские силы, но и может стать серьезной проблемой, если Россия захватит Донбасс, а затем перенесет основные удары на Одессу вместо того, чтобы двигаться на север к Киеву. Противодействие российскому флоту должно стать приоритетной задачей.

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Лучшее средство для этого – поставка противокорабельных крылатых ракет. Великобритания уже заявила о таком намерении, хотя система, которую она собирается предоставить, еще официально не названа. Для использования оружейных систем типа Harpoon потребуются тщательные обсуждения с украинцами насчет цепочки поражения и пусковой платформы.

Если украинцы произведут запуск без данных о траектории, существует риск, что ракета может поразить нероссийские цели в Черном море. По этой причине партнеры по НАТО могут решить, что системы меньшей дальности являются лучшим вариантом. Независимо от возможности поставок ракет Harpoon, сопоставимая система средней дальности, способная работать в дозвуковом диапазоне, была бы идеальным вариантом для срыва российских военно-морских операций. Хотя ее дальность слишком мала, чтобы сорвать подкрепление для российских сил в Сирии или по всему Черному морю, она создаст угрозу для российских кораблей у побережья и значительно усложнит любую блокаду Одессы.

Предоставление военной техники Украине должно быть обусловлено, прежде всего, решением практических проблем. В доктрине НАТО все большее внимание уделяется глубоким операциям и планированию каждого последующего боя с тем, чтобы обеспечить успех в ближайшей перспективе.

Тактическая подготовка украинских подразделений Соединенными Штатами, Великобританией и Канадой доказала свою пользу. Но запоздалые поставки оружия усугубили проблемы, с которыми Украина столкнулась в ближнем бою. Готовность Украины сражаться дала время и возможность не только предотвратить дальнейшее продвижение России на Донбассе, но и определить ход сражений за его пределами.

Начав действовать сегодня, союзники Украины сдержат или, по крайней мере, подготовятся к летнему наступлению. Если же эта возможность повлиять на последующие раунды боевых действий будет упущена, а союзники Украины останутся зацикленными на близлежащих сражениях, то НАТО засыпет Украину противотанковыми управляемыми ракетами и переносными зенитно-ракетными комплексами, истощив собственные запасы и не решив общих проблем, которые мешают украинским военным эффективно вести бои. Пришло время вернуть себе инициативу.

Об авторе

Доктор Джек Уотлинг – научный сотрудник по вопросам сухопутной войны Королевского института объединенных вооруженных сил.