"Навіть якщо шкутильгаєш, зате 3 млн": російські солдати мріють про легке поранення і компенсацію (відео)

СБУ опублікувала перехоплення розмови передбачуваного військового РФ, в якій він сказав, що хоче отримати компенсацію за поранення і купити машину — собі та дружині.

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Служба безпеки України виклала запис, заявлений як перехоплення телефонного дзвінка російського військовослужбовця із дружиною. Судячи з характеру бесіди, військовий, який, ймовірно, перебуває в Україні, розраховує повернутися додому живим, отримати хорошу зарплату або вдесятеро більше за поранення. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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"Я так поміркував: уламок в ногу — два місяці промучився, тебе витягли, зашили й усе.

Нічого страшного, трошки шкутильгаєш, зате три мільйони, — каже передбачуваний російський військовослужбовець. — Я купую собі машину, тобі машину, яку ти хотіла <…> На автоматі якусь. Ми одразу тобі й мені купимо права, їдемо в бутік, одягаємось там на тисячі на 500 — і йдемо у конкретний відрив".

Співрозмовниця військового у відповідь на міркування про поранення і можливу компенсацію не приховувала радості, хоч і попереджала, що характер поранення неможливо передбачити.

Згідно з новими даними Генштабу ЗСУ, в Україні знищено вже майже 20,6 тис. російських солдат і приблизно 800 танків. Нашим військовим вдається успішно ліквідувати артилерійські системи та літаки ЗС РФ. Починаючи з першого дня активної фази війни, ЗСУ підбили приблизно 150 російських гелікоптерів.

Раніше Фокус повідомляв, що російські мародери "приймають замовлення" прямо у будинках своїх жертв. СБУ виклала запис розмови російського військового з родичем під час пограбування у будинку "багатого рибалки".