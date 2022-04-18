"Даже если хромаешь, зато 3 млн": российские солдаты мечтают о легком ранении и компенсации (видео)

СБУ опубликовала перехват разговора предполагаемого военного РФ, в котором он сказал, что хочет получить компенсацию за ранение и купить машину — себе и жене.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Служба безопасности Украины выложила запись, заявленную как перехват телефонного звонка российского военнослужащего с женой. Судя по характеру беседы, военный, который, предположительно, находится в Украине, рассчитывает вернуться домой живым, получить хорошую зарплату или в десять раз больше за ранение. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Я так поразмышлял: осколок в ногу — два месяца промучился, тебя вытащили, зашили и все.

Ничего страшного, немножко прихрамываешь, зато три миллиона, — говорит предполагаемый российский военнослужащий. — Я покупаю себе машину, тебе машину, которую ты хотела <…> На автомате какую-нибудь. Мы сразу тебе и мне купим права, едем в бутик, одеваемся там на тысяч на 500 — и уходим в конкретный отрыв".

Собеседница военного в ответ на рассуждения о ранении и возможной компенсации не скрывала радости, хотя и предупреждала, что характер ранения невозможно предугадать.

Согласно свежим данным Генштаба ВСУ, в Украине уничтожены уже порядка 20,6 тыс. российских солдат и примерно 800 танков. Нашим военные удается успешно ликвидировать артиллерийские системы и самолеты ВС РФ. Начиная с первого дня активной фазы войны, ВСУ подбили порядка 150 российских вертолетов.

Ранее Фокус сообщал, что российские мародеры "принимают заказы" прямо в домах своих жертв. СБУ выложила запись разговора российского военного с родственником во время грабежа в доме "богатого рыболова".