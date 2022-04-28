Ефект "чортика з табакерки". У російських танків Т-72 та Т-90 є серйозний дефект

Достатньо легкого влучання — і танкова вежа танка злетить на кілька метрів угору. Українські військові знають про дефект і користуються ним.

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Фото десятків "відкоркованих" російських танків є наочним підтвердженням того, що конструктори російської армії допустили серйозний прорахунок. Про це повідомляє Bild.

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У вежах російських танків знаходиться до 42 снарядів, що дозволяє автоматично перезаряджати танкову гармату та підвищує скорострільність. Однак, якщо ракета пробиває броню, то вибухає весь боєкомплект, при цьому ударна хвиля підкидає вежу танка на кілька метрів.

Достатньо легкого влучання, щоб підірвати ці снаряди та відправити вежу в політ. Українські військові знають про такий конструкторський недолік і користуються цим.

[ + – ] Фото: The New York Times | Башта російського танка [ + – ] Фото: AFP | Удар цієї вежі був такий сильний, що вона пробила асфальт [ + – ] Мешканець України перед вежею російського танка

Фото: AFP | Удар цієї вежі був такий сильний, що вона пробила асфальт

Недоліки танків Т-72 та Т-90

Ефект "чортика з табакерки" — за аналогією з однойменною іграшкою, коробочкою зі схованою всередині фігуркою на пружині, — відомий військовим експертам із часів війни в Перській затоці. Для порівняння, у німецьких танках Leopard 2 чи американських Abrams передбачені додаткові відсіки для зберігання снарядів.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку масштабного вторгнення в Україну ЗС РФ втратили приблизно 970 танків.

Тільки в моделі російського танка Т-14 є перегородка між бойовим відділенням і боєукладкою, що захищає від подібного ефекту. Проте основу російської танкової армії становлять саме Т-90 та Т-72.

Раніше Фокус повідомляв, що Бразилія передасть Україні 300 тисяч снарядів для німецьких ЗСУ Gepard. Повідомляється, що Міноборони України домовилося з владою Бразилії про постачання боєприпасів. Домовленості між німецькою компанією KMW та українським урядом також було досягнуто без безпосередньої участі німецького уряду. Влада Німеччини лише надала дозвіл на постачання озброєння.