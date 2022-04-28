Эффект "чертика из табакерки". У российских танков Т-72 и Т-90 есть серьезный дефект
Достаточно легкого попадания — и танковая башня танка взлетит на несколько метров вверх. Украинские военные знают о дефекте и пользуются им.
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Фотографии десятков "откупоренных" российских танков служат наглядным подтверждением того, что конструкторы российской армии допустили серьезный просчет. Об этом сообщает Bild.
В башнях российских танков находится до 42 снарядов, что позволяет автоматически перезаряжать танковую пушку и повышает скорострельность. Однако если ракета пробивает броню, то взрывается весь боекомплект, при этом ударная волна подбрасывает башню танка на несколько метров.
Достаточно легкого попадания, чтобы взорвать эти снаряды и отправить башню в полет. Украинские военные знают о таком конструкторском недостатки и пользуются этим.
Фото: AFP | Удар этой башни был настолько сильным, что она пробила асфальт
Недостатки танков Т-72 и Т-90
Эффект "чертика из табакерки" — по аналогии с одноименной игрушкой, коробочкой со спрятанной внутри фигуркой на пружине, — известен военным экспертам со времен войны в Персидском заливе. Для сравнения, в немецких танках Leopard 2 или американских Abrams предусмотрены дополнительные отсеки для хранения снарядов.
По данным Генштаба ВСУ, с начала масштабного вторжения в Украину ВС РФ потеряли порядка 970 танков.
Только в модели российского танка Т-14 присутствует перегородка между боевым отделением и боеукладкой, что защищает от подобного эффекта. Однако основу российской танковой армии составляют именно Т-90 и Т-72.
Ранее Фокус сообщал, что Бразилия передаст Украине 300 000 снарядов для немецких ЗСУ Gepard. Сообщается, что Минобороны Украины договорилось с властями Бразилии о поставках боеприпасов. Договоренности между немецкой компанией KMW и украинским правительством также были достигнуты без непосредственного участия немецкого правительства. Власти Германии только предоставили разрешение на поставки вооружения.