Эффект "чертика из табакерки". У российских танков Т-72 и Т-90 есть серьезный дефект

Достаточно легкого попадания — и танковая башня танка взлетит на несколько метров вверх. Украинские военные знают о дефекте и пользуются им.

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Фотографии десятков "откупоренных" российских танков служат наглядным подтверждением того, что конструкторы российской армии допустили серьезный просчет. Об этом сообщает Bild.

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В башнях российских танков находится до 42 снарядов, что позволяет автоматически перезаряжать танковую пушку и повышает скорострельность. Однако если ракета пробивает броню, то взрывается весь боекомплект, при этом ударная волна подбрасывает башню танка на несколько метров.

Достаточно легкого попадания, чтобы взорвать эти снаряды и отправить башню в полет. Украинские военные знают о таком конструкторском недостатки и пользуются этим.

[ + – ] Фото: Ivor Prickett / The New York Times | Башня российского танка. [ + – ] Фото: AFP | Удар этой башни был настолько сильным, что она пробила асфальт. [ + – ] Житель Украины перед башней российского танка.

Фото: AFP | Удар этой башни был настолько сильным, что она пробила асфальт

Недостатки танков Т-72 и Т-90

Эффект "чертика из табакерки" — по аналогии с одноименной игрушкой, коробочкой со спрятанной внутри фигуркой на пружине, — известен военным экспертам со времен войны в Персидском заливе. Для сравнения, в немецких танках Leopard 2 или американских Abrams предусмотрены дополнительные отсеки для хранения снарядов.

По данным Генштаба ВСУ, с начала масштабного вторжения в Украину ВС РФ потеряли порядка 970 танков.

Только в модели российского танка Т-14 присутствует перегородка между боевым отделением и боеукладкой, что защищает от подобного эффекта. Однако основу российской танковой армии составляют именно Т-90 и Т-72.

Ранее Фокус сообщал, что Бразилия передаст Украине 300 000 снарядов для немецких ЗСУ Gepard. Сообщается, что Минобороны Украины договорилось с властями Бразилии о поставках боеприпасов. Договоренности между немецкой компанией KMW и украинским правительством также были достигнуты без непосредственного участия немецкого правительства. Власти Германии только предоставили разрешение на поставки вооружения.