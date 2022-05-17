Єврокомісія розробила план повоєнного відновлення України, — ЗМІ

За інформацією журналістів, розглянуто кілька варіантів, а голосування відбудеться вже завтра. Але водночас потрібні додаткові джерела фінансування.

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У середу, 18 травня, мають схвалити план Єврокомісії щодо повоєнного відновлення України. Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Єврокомісія склала програмний документ, у якому описано кілька варіантів відновлення України після закінчення війни. Зазначають, що потенційна вартість відновлення перевищує наявні можливості, тому "необхідно визначити нові джерела фінансування".

В американському Сенаті відбулося процедурне голосування щодо законопроєкту про виділення Україні додаткової допомоги на суму 40 млрд доларів, що стало підмогою для голосування щодо законопроєкту, яке може відбутися наприкінці поточного тижня. Сенат США переважною більшістю голосів проголосував за проєкт, який передбачає виділення Україні фінансової підтримки, зокрема і військової допомоги на 40 млрд доларів.

Співвідношення голосів під час першого із трьох можливих процедурних голосувань було 81 до 11, що відкрило дорогу до остаточного затвердження законопроєкту Сенатом.

Раніше Фокус повідомляв, що Євросоюз виділив Україні 500 млн євро як додаткову військову підтримку. Загальна вартість постачання озброєнь для України склала вже 2 млрд євро, причому без урахування постачання з боку деяких країн ЄС.