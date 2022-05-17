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Военный Фокус Российско-украинская война

Еврокомиссия разработала план послевоенного восстановления Украины, — СМИ

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Ракета "Смерч", попавшая в автомобиль в Харькове.
Фото: AP | Ракета "Смерч", попавшая в автомобиль в Харькове.

По информации журналистов, всего было рассмотрено несколько вариантов, а голосование состоится уже завтра. Но при этом понадобятся дополнительные источники финансирования.

В среду, 18 мая, должен быть одобрен план Еврокомиссии по послевоенному восстановлению Украины. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Еврокомиссия составила программный документ, в котором описаны несколько вариантов восстановления Украины по окончании войны. Отмечается, что потенциальная стоимость восстановления превышают имеющиеся возможности, поэтому "необходимо определить новые источники финансирования".

В американском Сенате состоялось процедурное голосование по законопроекту о выделении Украине дополнительной помощи на сумму 40 млрд долларов, что стало подспорьем для голосования по законопроекту, которое может состояться в конце текущей недели. Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за проект, предусматривающий выделение Украине финансовой поддержки, в т.ч. и военной помощи на 40 млрд долларов.

Соотношение голосов во время первого из трех возможных процедурных голосований было 81 к 11, что открыло дорогу к окончательному утверждению законопроекта Сенатом.

Ранее Фокус сообщал, что Евросоюз выделил Украине 500 млн евро в качестве дополнительной военной поддержки. Общая стоимость поставок вооружений для Украины составила уже 2 млрд евро, причем без учета поставок со стороны отдельных стран ЕС.