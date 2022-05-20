Німеччина назвала терміни відправлення Україні перших ЗСУ Gepard

Згідно з домовленостями, перші 15 зеніток Gepard будуть у розпорядженні наших військових до середини липня з повністю підготовленими екіпажами.

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Перші 15 зенітних самохідних установок Gepard поповнять арсенал української армії у липні. Про терміни постачання цих ЗСУ домовилися міністриня оборони Німеччини Крістін Ламбрехт та її колега з України Олексій Резніков. Про це повідомляє Der Spiegel.

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Домовленості також передбачають навчання інструкторами Бундесверу українських бійців і постачання 59 тис. боєприпасів. Повідомляється, що підготовка військових має розпочатися за кілька днів, проходитиме вона буде на базах Бундесверу в Путлосі та Тодендорфі.

"Сьогодні я розмовляла зі своїм українським колегою Резніковим, і він ще раз недвозначно вказав на те, що Україна хоче якнайшвидшого постачання з Німеччини зенітних танків Gepard, зокрема наявні 59 тис. боєприпасів", — прокоментувала Ламбрехт бесіду з Резніковим по відеозв'язку.

За словами Крістін Ламбрехт, Gepard — ефективна зброя, яка може стримувати ефект, зокрема, для захисту критично важливої інфраструктури.

Представники обох країн спільними зусиллями намагаються забезпечити постачання перших 15 "Гепардів" до середини липня з повністю навченими екіпажами.

Раніше Фокус повідомляв, що США активно працюють над постачанням Україні ракет Harpoon та NSM для розблокування моря. Протикорабельні ракети Harpoon виробництва Boeing стануть переконливим аргументом, щоб змусити Кремль розблокувати Чорне море.