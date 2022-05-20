Германия назвала сроки отправки Украине первых ЗСУ Gepard

Согласно договоренностям, первые 15 зениток Gepard будут в распоряжении наших военных к середине июля с полностью подготовленными экипажами.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Первые 15 зенитных самоходных установок Gepard пополнят арсенал украинской армии в июле. О сроках поставок этих ЗСУ договорились министр обороны Германии Кристин Ламбрехт и ее коллега из Украины Алексей Резников. Об этом сообщает Der Spiegel.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Договоренности также предусматривают обучение инструкторами Бундесвера украинских бойцов и поставку 59 тыс. боеприпасов. Сообщается, что подготовка военных должна начаться через несколько дней, проходить она будет на базах Бундесвера в Путлосе и Тодендорфе.

"Сегодня я разговаривала со своим украинским коллегой Резниковым, и он еще раз недвусмысленно указал на то, что Украина хочет скорейших поставок из Германии зенитных танков Gepard, в т.ч. имеющиеся 59 тыс. боеприпасов", — прокомментировала Ламбрехт беседу с Резниковым по видеосвязи.

Со слов Кристин Ламбрехт, Gepard — эффективное оружие, которое может оказывать сдерживающий эффект, в частности, для защиты критически важной инфраструктуры.

Представители обеих стран совместными усилиями пытаются обеспечить поставки первых 15 "Гепардов" к середине июля с полностью обученными экипажами.

Ранее Фокус сообщал, что США активно работают над поставками Украине ракет Harpoon и NSM для деблокады моря. Противокорабельные ракеты Harpoon производства Boeing станут убедительным аргументом, чтобы заставить Кремль деблокировать Черное море.