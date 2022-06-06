RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Загрози повторного вторгнення в Україну з Білорусі немає, — Зеленський

321
Володимир Зеленський, Володимир Зеленський фото,
Фото: ОП | Володимир Зеленський

Під час спілкування із журналістами президент запевнив, що експерти опрацьовують усі можливі сценарії. Водночас реальні ризики військового вторгнення з Білорусі мінімальні.

У понеділок, 6 червня, президент України Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами заявив, що українські аналітики поки що не бачать загрози повторного вторгнення в Україну з території Білорусі. Про це повідомляє видання Бабель.

"Ми готуємося до всіх ризиків вторгнення, але поки що наші аналітики, експерти не бачать реальних ризиків повторного вторгнення з Білорусі", — заявив Зеленський.

Раніше Фокус повідомляв, коли Путін вирішив розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. Указ про наступ президент РФ підписав ще 18 січня 2022 року. Політик Андрій Іларіонов на підтвердження своєї заяви навів документи російської бригади морської піхоти, в яких було зазначено цю дату.

Нагадаємо, що війська РФ планують до 10 червня окупувати Сєвєродонецьк або перерізати дорогу життя", — Гайдай. За словами керівника ОВА, генерал Дворніков поставив перед ЗС РФ завдання захопити найближчими днями або Сєвєродонецьк, або важливу трасу від Лисичанська до Бахмута.